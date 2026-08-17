Madrugada violenta en Cancún: Asaltantes amarraron a trabajador de un Oxxo y se robaron el efectivo

Un robo con violencia fue cometido por una banda de asaltantes que ingresó durante la madrugada de este lunes a una tienda de conveniencia en la avenida Chichén Itzá, en la Supermanzana 62, en donde amarraron al empleado y abrieron con un esmeril la caja fuerte del local, para llevarse una cuantiosa cantidad de dinero.

Los primeros reportes señalaron que los presuntos delincuentes utilizaron un arma de fuego y obligaron al empleado a abrir la puerta de la sucursal de la cadena OXXO, debido a que durante la madrugada la atención a los clientes se realiza a través de una ventanilla.

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Los agresores amarraron al trabajador en el interior de la bodega y con un esmeril cortaron los compartimientos de metal de la caja fuerte, tipo tómbola, para sustraer el dinero del interior, sin que se haya dada a conocer el monto del atraco.

Los delincuentes sustrajeron el equipo de grabación de las cámaras de video del local para no ser descubiertos y dejaron cerrada la puerta principal.

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El atraco fue detectado alrededor de las 6 de la mañana, cuando llegó una de las empleadas y desde el exterior, notó que no había nadie en el área de cajas, con lo que se dirigió a la parte posterior del inmueble para gritar el nombre de su compañero, quien respondió que estaba encerrado y amarrado.

De esta manera, la empleada solicitó auxilio a sus supervisores, quienes acudieron al lugar y reportaron el robo al número de emergencias 911.