Quintana Roo se ubica en el segundo lugar nacional por casos de influenza durante la temporada interestacional 2026, con 57 contagios confirmados, equivalentes al 14.2 por ciento del total nacional, además de una defunción atribuida a influenza A (H3N2), de acuerdo con el Informe Semanal de Situación Epidemiológica de la enfermedad y otros virus respiratorios.

El reporte correspondiente a la Semana 31 señala que entre las entidades que concentran el mayor número de casos también se encuentran Yucatán, con 104 contagios, así como Ciudad de México, Tabasco y San Luis Potosí. En conjunto, estos estados suman el 58.9 por ciento de los casos registrados durante este periodo.

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A nivel nacional, hasta el corte del informe se han confirmado 401 casos de influenza y ocho defunciones. La circulación viral está encabezada por influenza B, seguida de la A (H3N2), mientras que, en menor proporción, se han identificado el tipo A y A (H1N1). El índice de positividad acumulado es del 4.2 por ciento.

La temporada interestacional inició en la semana epidemiológica 21 del 2026 y concluirá en la 39, mientras que el periodo estacional 2025-2026 terminó en la 20.

Las autoridades federales informaron que predomina el virus tipo B, seguido del A / Rodolfo Flores

En Benito Juárez, el comportamiento de las enfermedades respiratorias también ha comenzado a llamar la atención. El director municipal de Salud, Héctor González, explicó que estos padecimientos suelen ubicarse entre las dos principales causas de consulta y que, durante las últimas semanas, llegaron a representar alrededor del 20 por ciento de las atenciones, frente a niveles habituales de entre 10 y 15%.

Sin embargo, aclaró que la tendencia debe analizarse considerando que durante las vacaciones disminuye, en términos generales, la demanda de atención médica, por lo que los porcentajes pueden modificarse, aunque el número absoluto de consultas sea menor.

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El funcionario dio a conocer que en la última semana las solicitudes por afecciones respiratorias volvieron a disminuir, pero destacó que las unidades médicas municipales cuentan con capacidad para identificar con mayor precisión los virus responsables.

A través de un panel viral respiratorio pueden detectarse influenza, virus sincicial respiratorio, rinovirus y adenovirus, lo que permite determinar el tratamiento y las medidas de prevención adecuadas. De acuerdo con los diagnósticos realizados en estas unidades, la mayoría de los casos corresponden a rinovirus e influenza, además de algunos registros de otros respiratorios.

El incremento ocurre en plena temporada de calor y alta movilidad turística, cuando el uso intensivo de aire acondicionado y los cambios bruscos de temperatura forman parte de la vida cotidiana en Cancún. No obstante, estos factores deben considerarse elementos que pueden favorecer molestias o vulnerabilidad respiratoria, no como una causa directa de la infección por influenza, cuyo origen es viral.

Por su parte, la Secretaría de Salud mantiene el monitoreo de la circulación de influenza y otros virus respiratorios durante este periodo interestacional, particularmente entre los grupos de mayor riesgo, entre ellos niños pequeños y adultos mayores.