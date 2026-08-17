“Me salió más barato": Padres de familia acuden a los tianguis de Cancún para comprar uniformes para el regreso a clases

El próximo inicio de clases ya se refleja con fuerza en los tianguis de Cancún, donde desde este fin de semana se observó un aumento notable de familias que buscan útiles, uniformes, mochilas y calzado escolar a precios más accesibles que en las tiendas formales.

En el tianguis de la Región 101, el movimiento de compradores se percibió desde temprano. Padres de familia recorrieron los pasillos con listas en la mano, compararon precios y se detuvieron en los puestos de ropa, calzado y papelería. El mismo panorama se repitió en otros mercaditos sobre ruedas ubicados en colonias y fraccionamientos de la ciudad.

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María Elena Dzib, madre de dos niños de primaria, explicó que decidió acudir al tianguis después de revisar precios en una plaza comercial.

“Aquí me salió más barato el pantalón y la camisa, y de buena tela. En la tienda me pedían casi el doble”, comentó mientras acomodaba las bolsas con sus compras.

José Luis Pech, padre de familia, señaló que cada año acude a surtir los útiles en estos espacios comunitarios. “Traigo la lista y aquí encuentro casi todo: cuadernos, lápices y hasta la mochila. Se nota que ya empezó el movimiento de regreso a clases”.

Rosa María Cahuich, quien llegó acompañada de su hija, indicó que los precios le alcanzaron mejor en este sector. “Vine por el uniforme y me llevé también los zapatos. Aquí pude comprar más cosas con el mismo dinero”.

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Pedro Chan, vecino de la Región 102, destacó la practicidad de recorrer las calles del tianguis. “Uno llega, camina, compara y se lleva lo que necesita sin tanto trámite. Para las familias que andamos ajustados, esto ayuda”.

Guadalupe May, madre de un adolescente de secundaria, dijo que buscaba zapatos escolares y encontró varias opciones a costos razonables. “Vine por los tenis y me llevé también unos cuadernos. Se siente el movimiento de regreso a clases”.

Entre los comerciantes, un vendedor de uniformes que pidió no publicar su nombre completo explicó que desde el viernes notó una mayor presencia de clientes.

“La gente pregunta por tallas y colores. Nosotros producimos aquí mismo y por eso podemos ofrecer mejores precios. Este fin de semana se movió bastante”, dijo.

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Un comerciante de zapatos escolares, identificado como don Roberto, comentó que las ventas de calzado registraron una importante alza.

“Traigo modelos de colegio y deportivos. Este fin de semana se movió más que la semana pasada. Ojalá se mantenga hasta que empiecen las clases”, aseguró.

El regreso a las aulas está programado para el próximo 31 de agosto. Mientras tanto, los tianguis y las ferias de Cancún se convirtieron en la principal alternativa de cientos de familias que buscaron cubrir la lista de útiles y uniformes sin destinar un gasto excesivo, en un contexto donde el bolsillo de los trabajadores sigue siendo el factor determinante al momento de elegir dónde comprar.