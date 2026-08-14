Reviven video de turista agrediendo a transportista y cuestionan la seguridad en aeropuerto de Cancún

El relanzamiento de un video en plataformas digitales que muestra a un turista extranjero golpeando a un transportista en el aeropuerto internacional o está generando un impacto negativo para el destino, mientras los usuarios exigen mayor vigilancia y externan sentirse inseguros en un punto que constantemente se convierte en un escenario de riñas y exhibe graves carencias en la atención a los viajeros.

El AIC está nuevamente en el centro del debate digital luego de que la grabación fuera retomada por distintos medios de comunicación nacionales y locales, provocando millones de reacciones y cientos de comentarios sobre la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los usuarios sin la intervención de las autoridades.

Noticia Destacada Turista extranjero agrede a trabajador transportista en el Aeropuerto Internacional de Cancún

En las imágenes se observa la discusión entre dos hombres que escaló hasta una confrontación física. El video muestra el momento en que un sujeto, presuntamente de origen extranjero, reclama de forma agresiva a un taxista que brindaba servicio a un cliente, acusándolo de haber dañado su vehículo al manipular el equipaje de la cajuela.

Ante la falta de respuesta del conductor, quien le pedía que lo dejara en paz asegurando que no había causado ningún daño, el atacante lo golpeó con una botella de plástico. Tras un nuevo arrebato del agresor, el chofer respondió con una patada, mientras personas que se encontraban en el sitio intervinieron para separarlos.

Ciudadanos señalaron sentir temor por las peleas registradas en los pasillos externos. / POR ESTO!

Este enfrentamiento se registró en las inmediaciones de la zona de ascenso y descenso de pasajeros del AIC, uno de los principales puntos de arribo de turistas en la entidad, dejando una mala experiencia para quienes circulaban por el lugar.

Entre los cuestionamientos más recurrentes entre internautas destaca la duda sobre si el aeropuerto es un espacio seguro, pues no es la primera vez que prestadores de servicios y turistas se ven involucrados en riñas sin que Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), administrador del inmueble, garantice la seguridad, limitándose a señalar que la vigilancia es responsabilidad exclusiva de las autoridades federales.

Adicionalmente, en los últimos días se han documentado situaciones preocupantes en la terminal aérea, tales como tratos déspotas por parte de empleados de Asur hacia los viajeros, así como malas prácticas del personal encargado de la revisión de maletas, quienes extraen las pertenencias sin el cuidado necesario y provocan daños a la propiedad de los pasajeros.