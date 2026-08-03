Puente Nichupté reduce hasta 50% el tráfico hacia la zona hotelera de Cancún

La apertura del Puente Vehicular Nichupté permitió reducir hasta en 50 por ciento la carga vehicular que ingresaba a la zona hotelera por el kilómetro cero, uno de los puntos históricamente más congestionados de Cancún, informó la Dirección de Tránsito de Benito Juárez.

La dependencia explicó que anteriormente, entre las 7:00 y las 9:00 de la mañana, el acceso permanecía saturado debido al ingreso de trabajadores, turistas y proveedores; sin embargo, con la nueva vialidad el tránsito ahora se distribuye entre tres accesos, lo que ha permitido agilizar la circulación.

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“El tráfico ya se dividió. Una parte entra por el Puente Nichupté y otra continúa por el kilómetro cero. Ahora tenemos tres entradas y tres salidas, lo que ha ayudado muchísimo; podemos hablar de una reducción cercana al 50 por ciento en la carga vehicular”, señaló el director Ezequiel Segovia.

Las autoridades destacaron que ayer fue evidente la disminución de vehículos en la zona, con desplazamientos más rápidos para automovilistas y ciclistas. Asimismo, indicaron que mantienen vigilancia permanente para garantizar el respeto a los carriles de circulación y a la ciclovía habilitada sobre el puente.

Durante un recorrido realizado por POR ESTO!, automovilistas, trabajadores y visitantes coincidieron en que la nueva vialidad representa una mejora para la movilidad de Cancún.

Habitantes mencionaron que cuando se implementen los nuevos autobuses de transporte ayudará a gran parte de la población, que no cuenta con vehículo propio / Liza Vera

Luisa González, camarista, comentó que ahora reduce el tiempo de traslado hacia su centro de trabajo, principalmente los domingos.

“Antes salía con mucha anticipación porque el tráfico era pesado. Ahora hago mucho menos tiempo y llego con menos estrés, sobre todo los domingos que mi marido me puede llevar”, dijo.

Jorge G., conductor de una van turística, señaló que la disminución del congestionamiento beneficia tanto a operadores como a pasajeros.

“Los viajes son más rápidos y los turistas lo agradecen, además de que disfrutan la vista de la laguna. Antes el cuello de botella era diario en el kilómetro cero”, explicó.

Luis Martínez, turista originario de Guadalajara que rentó un automóvil para recorrer Cancún durante las vacaciones de verano, aseguró que el puente facilita los traslados.

Autoridades de Vialidad supervisan carriles y ciclovía, en tan to la ruta Kukulcán Cero alista sus pruebas operativas / Liza Vera

“Nos recomendaron usar esta vía y fue muy rápido. No encontramos filas y llegamos enseguida a la playa”, refirió.

Ana María Lozano, visitante de Monterrey, coincidió en que la infraestructura permite recorrer el destino con mayor comodidad.

“Es una vialidad moderna y muy práctica. Se nota que ayuda a distribuir mejor el tráfico”, dijo.

Carlos Medina, trabajador de un restaurante, consideró que la próxima incorporación del transporte público será un beneficio adicional.

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“Cuando entren los camiones será todavía mejor, porque muchos compañeros no tienen automóvil y podrán llegar más rápido al trabajo”, aseveró.

Por otro lado, como esta casa editorial informó, en materia de transporte público concluyó la fase de evaluación del paso de autobuses urbanos por esta nueva vialidad. Ahora corresponderá al Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) implementar la prueba piloto de la ruta “Kukulcán Cero”, prevista para iniciar a mediados de agosto.

De acuerdo con el Imoveqroo, esta nueva ruta forma parte de la expansión del Sistema de Movilidad del Bienestar y permitirá mejorar la conectividad hacia la zona hotelera para habitantes de más de 170 colonias de Cancún, al aprovechar la infraestructura del puente para reducir tiempos de traslado y descongestionar los accesos tradicionales.