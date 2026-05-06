Inauguran el Puente Nichupté y cruzan los primeros vehículos: VIDEO

Al sol de un bello amanecer circulan los primeros automovilistas en el Puente Nichupté. Con gran entusiasmo, trabajadores, turistas, vans de transporte turístico, motocicletas de alta cilindrada y ciclistas fueron los primeros en poder circular en este escenico puente.

Entre los detalles más relevantes son los siguientes:

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El puente tendrá un horario desde las 4:30 am a las 12 de la noche. Hay dos carriles que durante durante el día circularán desde los accesos en las Av. Kabah y Blvd Colosio qué recorrerán los 11 kilómetros del Puente Nichupté hasta el kilómetro 13.5 en la Zona Hotelera.

En determinado momento de la tarde, y posteriormente habrán dos carriles desde el el Blvd. Kukulcán hacia la ciudad. Esto es en aras de la necesidades del tráfico del momento.

Enlazado al sistema de seguridad C5, videocámaras y equipos de vigilancia estarán en todo momento garantizando la seguridad en el Puente y brindando atención inmediata ante una emergencia.

Automovilistas mencionaron que si les supondría un ahorro de tiempo importante, principalmente quienes viven en la zona sur de la ciudad y que provengan desde la zona norte recorriendo la Av. Kabah.

"Muy hermoso el puente y se recorre bastante rápido" decía una automovilista.

"Recorrerlo en bicicleta es un placer. La vista es espectacular y esperemos que los automovilistas y así como ciclistas también respetemos nuestros espacios bien de limitados" decía el ciclista Adrián.

Finalmente los primeros automovilistas llegaron hasta el Blvd. Kukulcán donde tomaron diferentes rumbos hacia sus destinos dentro de la zona hotelera.