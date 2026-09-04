“No somos experimento”: Pacientes de hemodiálisis del ISSSTE en Cancún protestan por cambio de clínica sin previo aviso

Alrededor de 20 derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se manifestaron la tarde de ayer en las instalaciones de la clínica ubicada cerca de la confluencia de las avenidas Miguel Hidalgo (Ruta 4) y Kabah, en el municipio Benito Juárez, para externar su inconformidad por un cambio de clínica para recibir sus tratamientos, realizado sin previo aviso.

Con cartulinas en mano con mensajes como “no somos experimento, somos pacientes y merecemos un trato digno y seguro” y “cambiar el nombre no cambia la realidad, los pacientes merecemos atención digna”, varios derechohabientes se plantaron en la entrada del centro hospitalario para expresar su rechazo a la medida.

Noticia Destacada Avanza la construcción de hospitales del ISSSTE en Chetumal y Cancún; sumarán 180 camas

Los beneficiarios explicaron que recibían atención en Renal Caribbean, ubicada en la Supermanzana 28; sin embargo, el ISSSTE les comunicó que ya no tendrían sesiones ahí y ahora deben acudir a Certeza.

“De la noche a la mañana se nos hizo saber que el ISSSTE había tomado la decisión de cambiar de clínica sin previo aviso, nada más por compadrazgo, por dedazo o quién sabe qué”, expresó uno de los afectados.

Los inconformes señalaron que el nuevo centro al que pretenden enviarlos ha sido clausurado en anteriores ocasiones por falta de higiene y por reciclar material, lo que les genera preocupación.

Indicaron que “como pacientes de hemodiálisis, nuestra vida está en riesgo; no estamos peleando atención, queremos continuar en Renal Caribbean”.

Los quejosos responsabilizaron a Abimael Durán, subdelegado; Adrián Albornoz, director y Tasia Musia, subdirectora, de las complicaciones que puedan sufrir. / Liza Vera

Explicaron que la justificación del ISSSTE fue que el contrato vigente había vencido y que, en una nueva licitación, otra clínica resultó ganadora.

Lamentaron que las sesiones de hemodiálisis hayan sido suspendidas mientras se aclara la situación, pues muchos reciben terapia lunes, miércoles y viernes, mientras otros acuden martes, jueves y sábado.

“Nuestras toxinas están aumentando, por una sesión que se pierda, pues es el riñón que no trabaja y la sangre se está contaminando”, añadió una afectada.

Otra afectada, quien permanece postrada en una silla de ruedas, señaló que solo les avisaron que había un ajuste presupuestal y que recibirían dos días más de sesiones.

Los afectados señalaron que acudirán a las oficinas del Gobierno del Estado para solicitar una reunión y exigir que se garantice la continuidad de las terapias / Erick Díaz

Los agraviados cuestionaron: “¿Cómo es posible que nos manden a un lugar donde no tienen ni nuestros expedientes? O sea, te mandan, te conectan y ahí quedó”.

Una tercera persona narró que su madre recibió atención en la clínica Certeza y enfrentó muchas dificultades porque “no le retiraban el líquido, le aumentaron las toxinas”.

Precisaron que aproximadamente 70 pacientes reciben tratamiento de hemodiálisis; sin embargo, ningún empleado de Salud les ha especificado los días y horarios para sus nuevas terapias en Certeza.

Los manifestantes responsabilizaron a Abimael Durán, subdelegado; Adrián Albornoz, director, y Tasia Musia, subdirectora médica, de cualquier complicación que puedan sufrir.

Descartaron que la protesta tenga intereses personales y aseguraron que su única motivación es defender la continuidad de sus tratamientos y preservar su salud.

Noticia Destacada Quintana Roo enfrenta desafío en salud pública: suma 94 casos de dengue y 231 contagios de sarampión

Bloquean parcialmente la avenida Kabah

Ante la falta de una respuesta clara, los derechohabientes bloquearon parcialmente la avenida Kabah, a la altura de la Ruta 4, para llamar la atención de las autoridades y exigir una solución a sus demandas.

La protesta ocasionó afectaciones momentáneas a la circulación vehicular, por lo que elementos de la Dirección de Tránsito Municipal acudieron al sitio para apoyar en el control del flujo y evitar mayores congestionamientos.

Los inconformes también solicitaron al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) transparentar el proceso de licitación mediante el cual se determinó el cambio de proveedor, además de explicar los criterios médicos y administrativos considerados para tomar la decisión.

Los agentes permanecieron en el sitio un rato y luego se retiraron / Erick Díaz

Expresaron preocupación por las condiciones del establecimiento al que serían enviados y mencionaron, según sus testimonios, presuntas deficiencias de higiene y casos de pacientes que habrían presentado complicaciones durante sus sesiones.

Asimismo, pidieron garantizar que las terapias se realicen bajo condiciones adecuadas y sin interrupciones, debido a que dependen de este procedimiento para eliminar las toxinas acumuladas en la sangre ante el funcionamiento deficiente de sus riñones.

Los manifestantes adelantaron que continuarán con sus acciones hasta obtener una respuesta de las autoridades y anunciaron que este viernes por la tarde acudirán a las instalaciones del Gobierno del Estado para solicitar una reunión con algún funcionario.

Su principal exigencia será garantizar la continuidad de las terapias y que cualquier modificación en el servicio sea informada oportunamente a los aproximadamente 70 pacientes que requieren este tratamiento.