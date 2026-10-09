Detienen a mujer por presunto “robo hormiga" en comercios de Felipe Carrillo Puerto

Elementos de la Policía Municipal lograron el aseguramiento de una mujer cuyo modos operandi es la de perpetrar robo "hormiga" en los centros comerciales de la ciudad. Tras su detención fueron recuperados varias productos, entre cosméticos, alimentos y ropas de vestir. Todo parece indicar que la mujer cuenta con un mandato judicial en su contra por el delito de robo vigente en la capital del Estado.

Los hechos se registraron en las últimas horas, cuando personal de un centro comercial detectaron el movimiento inusual de la mujer, quien habría escondido entre sus ropas varios productos sin la intención de pagarlas, por lo que al tratar de salir le fue informada de sus acciones y junto con un posible cómplice que operaba un taxi de la ciudad de Chetumal, salieron del lugar a empujones y posteriormente abordar la unidad de alquiler para huir del lugar.

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Mientras tanto los empleados de la tienda comercial ya habían solicitado el apoyo de los elementos de la Policía Municipal quienes al tener la información necesaria emprendieron la búsqueda y más tarde fueron interceptados antes de salir a la ciudad ya que ya había incorporado sobre la carretera que conduce a la capital del Estado.

Por lo que al realizar la revisión de la unidad de alquiler fueron localizados los productos principalmente cremas faciales y además de ropas que presuntamente fueron sustraídas en tiendas departamentales.

La mujer y su presunto cómplice fueron trasladados a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública para realizar las diligencias correspondientes ya que todo parece indicar que la mujer cuenta con un mandato judicial vigente en la capital del Estado por el delito robo.

Trascendió la mujer era bien conocida en la capital del Estado por su mala practica y tuvo que extender su área de "trabajo" en la zona centro de la entidad donde había cometido varios robos y también ya era conocida y en esta ocasión fue capturada.