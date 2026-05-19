Ebrio se vuela el alto, choca y termina dentro de una casa en Chetumal

Un aparatoso accidente automovilístico que, por fortuna, no cobró vidas humanas, pero sí dejó cuantiosos daños materiales se registró en el cruce de las avenidas Plutarco Elías Calles y José María Morelos. De acuerdo con los primeros reportes de los elementos de Tránsito y los testimonios de los vecinos que presenciaron el percance, el conductor de una camioneta tipo Pick Up, de color gris circulaba a exceso de velocidad sobre la avenida Plutarco Elías Calles.

Al llegar al cruce con la avenida José María Morelos, el automovilista ignoró por completo la señal de disco fijo que le obligaba a hacer un alto total. Al "volarse" la preferencia de paso de manera intempestiva, se interpuso en la trayectoria de otra unidad que avanzaba de forma correcta.

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El segundo vehículo involucrado, una camioneta cerrada de color negro que transitaba con la preferencia vial sobre la José María Morelos, no tuvo el tiempo ni la distancia suficiente para frenar. El impacto fue inevitable y sumamente violento. La camioneta negra golpeó de lleno el costado de la Pick Up, lo que provocó que el conductor de esta última perdiera por completo el control del volante. La inercia del choque y la velocidad proyectaron a la camioneta de batea directamente hacia la esquina, donde se ubica una vivienda particular.

El vehículo fuera de control subió a la banqueta y se estrelló de frente contra el domicilio. La fuerza del impacto fue tal que la estructura no pudo resistir, derribando por completo una barda de concreto y destrozando la herrería de protección de la fachada. Lejos de detenerse, la camioneta continuó su trayecto de destrucción y terminó adentro de la propiedad.

De inmediato, los servicios de emergencia y paramédicos se trasladaron al sitio del reporte tras recibir múltiples llamadas al número de emergencias. A pesar de lo aparatoso de las imágenes y del estado en el que quedaron los frentes de ambos vehículos, el cuerpo médico confirmó que no se registraron lesionados de gravedad.

Al ser abordado por los oficiales de la Policía de Tránsito, el conductor de la Pick Up bajó de la unidad por su propio pie, pero mostrando un fuerte aliento alcohólico. El sujeto fue detenido de inmediato en el lugar para ser trasladado a las instalaciones de la corporación, donde se le practicaría el examen de alcoholemia de rigor y se iniciaría el proceso legal correspondiente para que responda por los daños causados a la vivienda y al otro vehículo. Las grúas realizaron maniobras durante casi una hora para retirar la unidad del interior de la casa.