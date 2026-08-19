Bomberos de Chetumal logran apagar incendio de una vivienda en la colonia Espíritu Santo

En la colonia Espíritu Santo, una vivienda del sector comenzó a arder, generando una densa columna de humo que se dejó ver desde varios puntos cercanos y que motivó el llamado inmediato a los servicios de emergencia.

Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos arribó al sitio en cuestión de minutos, luego de recibir el reporte del siniestro, y desplegó de inmediato su equipo especializado para hacer frente a las llamas, que para entonces ya habían tomado fuerza en el interior del inmueble.

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Una vez controlado el incendio, los elementos permanecieron en el lugar para realizar un recorrido de verificación, con el fin de descartar la presencia de brasas o puntos de calor que pudieran reactivar las llamas.

Pese a la magnitud visible del siniestro no hubo personas lesionadas ni pérdidas humanas que lamentar.

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Los daños quedaron acotados a la estructura misma de la vivienda, cuya afectación material aún no ha sido cuantificada por las instancias correspondientes.

Frente a este panorama, la corporación de bomberos utilizó el caso para reiterar una recomendación que repite constantemente entre la población, mantener en buen estado las instalaciones eléctricas del hogar, revisar cables y contactos con regularidad, y no ignorar señales tempranas de sobrecalentamiento en aparatos domésticos, medidas simples que, insistieron, pueden marcar la diferencia entre un susto y una tragedia.