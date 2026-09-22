Repartidor resulta lesionado tras ser impactado por automóvil en cruce de Maxuxac y Naranjal; conductor se da a la fuga

Un repartidor que conducía su motocicleta resultó lesionado y tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital la tarde de este martes, luego de ser impactado por un automóvil en el cruce de las avenidas Maxuxac y Naranjal, en los límites de la colonia Solidaridad. De acuerdo con los primeros datos, el percance se originó por una presunta imprudencia del conductor del vehículo, quien huyó del sitio tras el choque sin prestar auxilio al motociclista.

El reporte del accidente se generó a través del número de emergencias 911, mediante el cual se solicitó apoyo médico urgente para el conductor de la unidad de dos ruedas. Según la información recabada por las autoridades, la falta de precaución del guiador de un automóvil compacto habría provocado que este le cerrara de manera intempestiva el paso al repartidor, lo que le ocasionó una fuerte caída sobre la cinta asfáltica al no poder evitar el contacto entre ambos vehículos.

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Al lugar acudieron paramédicos de Emergencias Médicas del Sur (EMS), quienes brindaron al joven trabajador los primeros auxilios correspondientes tras valorar el estado en que se encontraba, presentando contusiones y dolores de consideración a causa del golpe recibido. Una vez que fue estabilizado en el sitio, los socorristas determinaron trasladarlo hacia las instalaciones del Hospital General, en donde quedó bajo atención médica especializada para descartar lesiones de mayor gravedad.

Por su parte, elementos de la Policía de Tránsito del Estado se presentaron en el cruce vial para hacerse cargo de las diligencias correspondientes y realizar el levantamiento de los datos del percance, en tanto que el responsable del hecho continúa sin ser localizado, luego de abandonar el lugar antes de la llegada de las autoridades.

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Una vez concluidas las diligencias en el sitio del accidente, los agentes viales exhortaron a la parte afectada a presentarse ante la Fiscalía General del Estado para interponer la querella respectiva en contra de quien resulte responsable.

Fernando Baeza

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