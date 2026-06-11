Destinan 10.6 mdp a Quintana Roo para programas en beneficio de las mujeres

El Gobierno federal enviará a Quintana Roo 10.6 millones de pesos para programas en beneficio de las mujeres, de acuerdo con el convenio de colaboración publicado este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El documento precisa que el instrumento jurídico se celebra entre la Secretaría de las Mujeres y el Gobierno del Estado, el cual tiene como objetivo organizar y garantizar la adecuada dispersión de los recursos otorgados a la instancia homóloga en la entidad.

Esta es la segunda ministración de fondos en apenas 90 días, pues el pasado 19 de marzo la dependencia federal dio a conocer otro convenio a fin de destinar 15.5 millones de pesos al proyecto “Centros LIBRE para el empoderamiento de las Mujeres”.

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La violencia de pareja en Quintana Roo alcanzó niveles alarmantes durante los primeros cuatro meses de 2026. De acuerdo con el más reciente Informe de Llamadas de Emergencia Relacionadas con Violencia contra la Mujer del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la entidad ocupa el primer lugar nacional en tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes y supera en casi siete veces la media del país. Solo entre enero y abril de este año, el estado acumuló 8 mil 981 reportes de este tipo de agresiones a través del número de emergencias 911, lo que refleja una tendencia ascendente y una creciente vulnerabilidad.

En tanto, la Secretaría de las Mujeres en Quintana Roo (Semujeres) prevé que durante la realización de eventos masivos como el mundial de futbol, que comenzará a partir de este jueves, la violencia hacia las mujeres se incrementa hasta en un 30%, propiciado por diversos factores y principalmente por la ingesta de alcohol.

Ante esta situación se activará un operativo especial denominado “Kukulkán”, en el que se desplegará patrullaje territorial y el uso de herramientas tecnológicas como la aplicación “Maya”, que conecta directamente a las usuarias con el C5 para casos de emergencia, priorizando la prevención y la protección de locales y turistas.

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La titular de la dependencia, Esther Burgos, explicó que se contará con el apoyo de redes de videovigilancia y puntos de monitoreo inteligente para la detección temprana de riesgos. Para ello, más de 200 elementos de distintas corporaciones policiacas y cuerpos de auxilio recibieron una capacitación exhaustiva para actuar de manera oportuna en caso de detectar a una víctima de agresión durante la justa deportiva, garantizando que reciba apoyo y acompañamiento.

“Llevamos a cabo una capacitación en colaboración con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en donde preparamos a casi 200 mujeres y hombres, elementos de la corporación policiaca, de la Guardia Nacional, de Defensa, Protección Civil, Bomberos y Cruz Roja, a quienes se les instruyó en prevención de género. De la estrategia Kukulkán, que es estatal, se desprende un plan de seguridad porque se ha detectado que en eventos masivos como lo es el mundial de futbol hasta un 30% aumenta la violencia familiar o de género, entonces es importante que podamos atenderlo”, enfatizó.