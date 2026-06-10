Capturan a exdirector de Desarrollo Urbano de Tulum por violencia familiar

El exdirector de Desarrollo Urbano del municipio de Tulum, Lorenzo Bernabé “N”, fue capturado por elementos de la Fiscalía General del Estado en la delegación Alfredo V. Bonfil, cuando intentaba esconderse en esta localidad, por una acusación en su contra por el delito de violencia familiar.

La movilización de los agentes se registró la tarde de este miércoles, en la calle CNC con Josefa Ortiz de Domínguez, cuando el exfuncionario fue localizado en el interior de un vehículo y lo obligaron a descender, para cumplir una orden de aprehensión en su contra, emitida por un Juez de Control.

El detenido fue trasladado a las oficinas de la FGE, ubicadas en la calle Ceiba, en la misma zona de Bonfil, para los trámites correspondientes.

La Fiscalía confirmó posteriormente la detención de Lorenzo Bernabé “N”, de 46 años, de ocupación comerciante, porque presuntamente maltrataba a una mujer con quién sostenía una relación sentimental.

La agraviada presentó la denuncia correspondiente por los hechos ocurridos el 26 de marzo pasado, cuando señaló que se encontraba en su vivienda, en el municipio de Tulum, en compañía de quién en ese entonces era su pareja.

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Después de una discusión, el ahora imputado es señalado de haber golpeado con el puño el lado izquierdo del rostro de la víctima quien perdió el sentido por algunos minutos y al recobrar la conciencia, tomó su teléfono celular para grabar al presunto responsable.

En estas imágenes que fueron difundidas en redes sociales, después de la captura del imputado, la agraviada mostró las huellas de los golpes que tenía en el rostro y en ese momento, Lorenzo Bernabé “N” le arrebató el teléfono celular y la empujó hacia la cama.

De acuerdo a la denuncia, el agresor regresó al domicilio de la víctima el 30 de marzo, para insultarla y denostarla, además de amenazarla con hacerle daños si se atrevía a denunciarlo, porque le haría mucho daño, ya que ella dependía económicamente de él.

Por estos señalamientos, la FGE obtuvo una orden de aprehensión y consiguió la detención del presunto responsable, quien fue puesto a disposición de un Juez de Control con residencia en Playa del Carmen, para enfrentar el proceso penal por violencia familiar.