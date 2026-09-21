Festival Much’Ik 2026 en Mérida: Cuándo y dónde se presentarán Deseos Fab, Raga Diamante y Peke Balderas

La segunda edición del Festival de las Juventudes se realizará el 25 y 26 de septiembre en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI en Mérida, donde se tienen programadas diversas actividades, entre ellas populares drag queens mexicanas.

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El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de las Juventudes (Sejuvey), presentó la cartelera de la segunda edición de Much’Ik: Festival de las Juventudes 2026, que reunirá el 25 y 26 de septiembre en el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI.

La programación está diseñada para que las juventudes encuentren actividades relacionadas con sus gustos, intereses, proyectos y formas de expresión.

Luego de una primera edición que reunió a más de 20 mil asistentes, regresa con una propuesta renovada que amplía sus actividades y combina música, cultura, entretenimiento, creatividad, emprendimiento, empleo y nuevas experiencias.

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Deseos Fab, Raga Diamante y Peke Balderas en Mérida

Entre los invitados al Festival de las Juventudes en Mérida se encuentra las tres participantes del popular reality mexicano de YouTube, La Más Draga.

Ellas son Deseos Fab, Peke Balderas y la yucateca Miss Raga Diamante, quienes se presentarán este viernes 25 de septiembre a las 7:00 de la noche.

Junto a ellas habrá otras actividades con espacios donde las juventudes puedan convivir, desarrollar habilidades y vincularse con oportunidades de formación y trabajo.