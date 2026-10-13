Jitomate podría llegar a 58 pesos por kilo antes del Janal Pixán en Lázaro Cárdenas

El precio del jitomate podría alcanzar los 58 pesos por kilo rumbo al 31 de octubre, el doble de su costo actual, de 29 pesos. Otros productos indispensables para las ofrendas de Janal Pixán y Día de Muertos, como la hoja de plátano y el xpelón, pasarían de 15 a entre 35 y 40 pesos por medida, un incremento de hasta 166 por ciento.

Comerciantes y amas de casa de la cabecera municipal de Lázaro Cárdenas prevén gastos de entre 800 y más de mil 500 pesos por familia para elaborar alimentos y montar altares durante las festividades. El encarecimiento se atribuye a la baja disponibilidad de productos agrícolas y a la disminución de la actividad turística, que afecta la circulación de dinero en la localidad.

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Camilo Chale, propietario de una frutería, señaló que las ventas han caído debido a la falta de visitantes y recursos económicos, situación que también repercute en las celebraciones tradicionales. Indicó que la cebolla se mantiene en 49 pesos por kilo, precio que no ha variado durante mes y medio, mientras que el jitomate podría registrar nuevas alzas conforme se acerque el 31 de octubre, de acuerdo con la producción de los proveedores.

El comerciante advirtió que la hoja de plátano y el xpelón, muy solicitados en esta temporada, podrían llegar a costar entre 35 y 40 pesos por medida. El aumento afectará la preparación de platillos tradicionales, como chirmole con pollo y puerco, sopas, verduras hervidas, tamales, vaporcitos y el “su”, alimento ceremonial de forma cónica elaborado con ibes.

Las familias también enfrentan mayores gastos por la compra de carne, verduras, dulces, juguetes, flores, velas y otros artículos para las ofrendas. Fany N. e Irma D., amas de casa de la comunidad, calcularon que un altar sencillo requiere entre 800 y mil pesos, mientras que las celebraciones de noviembre pueden superar los mil 500 pesos por hogar.

Fany N. explicó que la compra de dos pollos enteros y las verduras para preparar el caldo representa una parte importante del presupuesto. A ello se agregan golosinas, dulces de calaverita y juguetes destinados a los difuntos infantiles durante los primeros días de la tradición.

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Irma D. destacó que las flores, velas, mantelería y chocolate elevan el costo de las ofrendas. Detalló que un paquete pequeño de tablillas cuesta entre 100 y 120 pesos y contiene poca cantidad, por lo que las familias suelen organizarse entre hermanos y tíos para compartir los gastos.

La celebración contempla alimentos y bebidas como café, refrescos y chocolate, además de altares dedicados a los “pichitos”, como se conoce a los niños, y a los adultos fallecidos. El aumento de los precios obliga a los habitantes a ajustar sus presupuestos para conservar estas prácticas culturales.