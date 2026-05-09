Playa del Carmen colapsa por apagones: 24 horas sin luz dejan pérdidas millonarias

Playa del Carmen lleva 24 horas sin luz y golpea bruscamente la economía. Plaza las Américas de la Cruz de Servicios, al paralizar sus ventas, tendría pérdidas por más de 3 millones de pesos, además de las pérdidas en los comercios en cinco fraccionamientos, loncherías, restaurantes y pequeños hoteles aledaños al poniente de la ciudad. Ciudadanos exigen a las autoridades gubernamentales solucionar este problema de los apagones.

Noticia Destacada Cuarto muelle de Cozumel enfrenta batalla legal contra decisión de Semarnat

Estos constantes apagones están provocando un fuerte impacto en la economía interna. Pese al reclamo ciudadano y de comerciantes, la Comisión Federal de Electricidad, CFE, no ha invertido ni en mantenimiento de sus redes.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya, Ramón Cárdenas González, subrayó que debido al acelerado crecimiento urbano de la ciudad, la CFE se vio rebasada en la demanda, y pese a ello, no ha invertido en infraestructura.

Los fraccionamientos que permanecen sin luz son Villamar I, Misión de las Flores, Palmas 2, El Sisal, Xcacel, Villas del Sol, un sector de la colonia Ejidal y Plaza las Américas. Según vecinos, las intermitencias están provocando daños a los aparatos electrodomésticos.

Pese a esta situación, las autoridades gubernamentales no han realizado una evaluación del crecimiento urbano sobre las carencias, por el contrario, siguen autorizando licencias de construcción para nuevos desarrollos inmobiliarios sin prevenir los servicios. El problema no solo afecta la comodidad de las familias, sino también al turismo porque no todos los hoteles cuentan con plantas de emergencia para brindar el servicio de electricidad.

Los apagones ya generan pérdidas millonarias en Plaza Las Américas y afectan a pequeños negocios, restaurantes y hoteles. / Por Esto!

Los apagones en Playa del Carmen golpean al sector comercial, no hay luz en cinco fraccionamientos y en Plaza las Américas de la Cruz de Servicios. Esta situación se viene arrastrando desde hace una semana, la Comisión Federal de Electricidad, CFE, se vio rebasada al tener infraestructura obsoleta.

Estos constantes apagones están provocando un fuerte impacto en la economía, comercios, emprendedores y pequeñas empresas, más de 20 locales de Plaza Las Américas se han visto afectados por falta de suministro.

Pese al reclamo ciudadano y de comerciantes, la CFE no ha invertido ni en mantenimiento de sus redes.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya, Ramón Cárdenas González, subrayó que debido al acelerado aumento urbano, la CFE se vio rebasada en demanda, y pese a ello, no ha invertido en infraestructura.

Los fraccionamientos que permanecen sin luz son Villamar I, Misión de las Flores, Palmas I, El Sisal, Xcacel, un sector de la colonia Ejidal. Según vecinos, las intermitencias están provocando daños a los aparatos electrodomésticos.

Pese a esta situación, las autoridades gubernamentales no han realizado una evaluación del crecimiento urbano y las carencias, por el contrario, siguen autorizando licencias de construcción para nuevos desarrollos inmobiliarios sin prevenir los servicios.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH