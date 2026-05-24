Baja turística y alza de precios en Cozumel orillan a empleados a buscar un segundo empleo

La disminución en la actividad turística, combinada con el aumento sostenido en el costo de vida, ha obligado a trabajadores de Cozumel a buscar un segundo empleo para cubrir sus gastos básicos, en un contexto donde los ingresos habituales ya no resultan suficientes, especialmente durante la actual temporada baja.

Esta situación se intensificó en el último mes tras el fin de los periodos vacacionales, lo que redujo de manera directa las propinas y comisiones que representan la mayor parte del ingreso para empleados del sector turístico, comercio y servicios.

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“Antes la temporada alta ayudaba a compensar los meses bajos, pero ahora ya no alcanza igual. Hay semanas en las que prácticamente no sale para cubrir todo”, explicó José Ortiz, mesero en un restaurante del centro, quien actualmente complementa sus ingresos como mototaxista.

Casos similares se repiten entre guías turísticos, vendedores, personal hotelero y trabajadores independientes, quienes, tras cumplir su jornada laboral, recurren a actividades adicionales, como ventas por catálogo, trabajos eventuales o servicios por cuenta propia para equilibrar su economía.

“Trabajo en una tienda durante el día y en la noche vendo comida desde mi casa. Es la única forma de completar para la renta y los gastos”, comentó María Cabrera, habitante de la isla, quien señaló que esta dinámica se ha vuelto cada vez más común entre familias locales.

El impacto económico responde a una combinación de factores. Por un lado, el inicio de la temporada baja reduce la afluencia de visitantes; por otro, el costo de productos básicos, renta y servicios continúa en aumento, presionando el presupuesto de los hogares.

Esta situación ha sido documentada anteriormente por POR ESTO!, donde se advertía que el encarecimiento de combustibles, alimentos y vivienda mantiene a Cozumel entre las zonas con mayor costo de vida en el estado.

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Además de la afectación financiera, los trabajadores acusaron consecuencias en su calidad de vida, pues las largas jornadas laborales reducen el tiempo de descanso y convivencia familiar, lo que genera desgaste físico y emocional.

“Prácticamente no hay tiempo libre, pero es necesario para salir adelante”, agregó Cabrera.

Aunque este descenso es un comportamiento cíclico en los destinos turísticos, los empleados coincidieron en que este año la disminución en los ingresos ha sido más prolongada y marcada, lo que obligó a modificar sus dinámicas cotidianas.

Bajo este escenario, la búsqueda de un segundo empleo se convirtió en una estrategia recurrente para enfrentar un entorno cada vez más exigente, donde la estabilidad financiera depende no solo del turismo, sino de la capacidad de adaptación de quienes viven de él.