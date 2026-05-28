Clima en Quintana Roo hoy: ¿Dónde hará más calor este 28 de mayo?

El estado de Quintana Roo mantendrá este jueves 28 de mayo un ambiente muy caluroso en la mayor parte de sus municipios, con temperaturas máximas que podrían superar los 40 grados de sensación térmica, además de lluvias, chubascos y actividad eléctrica en distintas regiones de la entidad.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, municipios del norte y centro del estado presentarán cielo parcialmente nublado a medio nublado, mientras que zonas del sur podrían registrar lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas.

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Cancún

El cielo estará parcialmente nublado, lluvias con intervalos de chubascos aislados, mientras que el viento del este y sureste será de 25 a 35 km/h con rachas más fuertes.

En el caso de la temperatura máxima esta será de 35/37°C mientras que la mínima de 26/ 28°C para mañana; la sensación térmica de 40° C.

Playa del Carmen

Playa del Carmen tendrá temperaturas máximas de 33/35°C mientras que las mínimas para mañana serán de 24/26°C con sensación térmica de 38°C.

Los cielos estarán parcialmente nublados, lluvias con intervalos de chubascos y actividad eléctrica por lo que se recomienda precaución lluvias con intervalos de chubascos y actividad eléctrica por lo que se recomienda precaución

Tulum

Cielo parcialmente nublado, lluvias con intervalos de chubascos y actividad eléctrica. Vientos del este y sureste de 25 a 35 km/h con rachas más fuertes.

La temperatura máxima trae 33/ 35°C para mañana de 24/ 26°C con sensación térmica de 38°C

Isla Mujeres

Las temperaturas máximas rondarán los 36/ 38°C y la mínima para mañana 25/27°C; este jueves se espera el cielo parcialmente nublado con lluvias por lo que se recomienda salir con precaución debido al mal clima.

Cozumel

La Isla tendrá cielo medio nublado a nublado al igual que lluvias ligeras a moderadas con chubascos dispersos; mientras que la sensación térmica será de 38°C y en el caso de las temperaturas máximas de 30/32°C y la mínima para mañana de 26/28°C.

Zona Maya

En Lázaro Cárdenas se registrarán lluvias con intervalos de chubascos aislados y el cielo estará parcialmente nublado. Las temperaturas máximas de 39/41° mientras que las mínimas para mañana de 25/27°C, por lo que se espera un ambiente extremadamente caluroso

Para Felipe Carrillo Puerto también se espera un ambiente muy caluroso con sensación térmica de 41°C ya que las temperaturas máximas serán de 37/ 39°C y las mínimas para mañana de 22/24°C.

En José María Morelos el cielo estará medio nublado y lluvias puntuales con actividad eléctrica. El municipio tampoco se queda a excepción ya que igualmente se pronostica mucho calor para hoy jueves.

Othón P. Blanco

La temperatura máxima será de 33/ 35°C y la mínima para mañana de 26/ 28°C con sensación térmica de 38°C. Hoy jueves el cielo estará medio nublado con lluvias puntuales fuertes y también actividad eléctrica.

Puerto Morelos

El cielo estará parcialmente nublado, lluvias y chubascos aislados. Viento del este y sureste de 25 a 35 km/h con rachas más fuertes.

La temperatura máxima de 33/35°C, y la mínima para mañana: 24/26°C. Ambiente caluroso con sensación térmica: 38°C.

Bacalar

El cielo estará cielo medio nublado, intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes y actividad eléctrica. Viento del este y sureste de 25 a 35 km/h con rachas más fuertes.

La temperatura máxima de 33/35°C, la mínima para mañana: 26/28°C, por lo que se espera un ambiente caluroso con sensación térmica: 38°C.