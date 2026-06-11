Fuertes lluvias provocan ausentismo en escuelas de Felipe Carrillo Puerto

Ausentismo en los planteles educativos en los diferentes niveles, calles y avenidas inundadas y la paralización de actividades de la mañana de este jueves es lo que vino a provocar las intensas lluvias de este jueves.

Durante un recorrido en diferentes puntos de la ciudad, se pudo indagar que la mayoría de las escuelas de los diferentes niveles que se ubican en esta cabecera municipal es notorio el ausentismo escolar.

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Debido a que gran parte de la madrugada y de la mañana de este jueves se registró una intensa lluvia que vino a generar que los alumnos no pudieran asistir a sus clases de este día desde primaria, secundaria, bachillerato y el nivel Superior.

Mientras que en las calles se puede observar acumulación de agua desde la calle 54 a espaldas de las instalaciones del CBTIS número 72 por las instalaciones de la primaria Felipe Carrillo Puerto, así como toda la prolongación de la Calle 52 desde la avenida Lázaro Cárdenas hasta la calle 85 se puede observar acumulación de agua en las diferentes intersecciones.

En diferentes accesos a calles se han reportado grandes acumulaciones de agua / Justino Xiu Chan

En las calles de la Colonia Emiliano Zapata se puede observar una serie de inundaciones y encharcamientos de agua así como la proliferación de baches de grandes dimensiones que se ha venido a grabar con las intensas lluvias que se ha precipitado en las últimas horas.

De igual manera ha trascendido que parte de la ausentismo escolar que ha venido a provocar la lluvia también se encuentra involucrado que este día estaría iniciando el mundial del fútbol en México cuyo primer partido se encuentra previsto a las 14 horas entre el equipo del Tricolor y Sudáfrica.