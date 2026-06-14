Activistas denuncian daños a manglar por presunta expansión del hotel Paradisus en Playa del Carmen

Activistas ambientales denunciaron que el hotel Paradisus Meliá Internacional de Playa del Carmen invadió una zona de conservación ecológica y provocó daños a ecosistemas protegidos, como cuatro especies de manglar, con el propósito de ampliar áreas destinadas a sus huéspedes.

Los denunciantes Adriana Rosas, Cristina Pérez, Alán Rivera y Carlos Jiménez señalaron que en el sitio había un espacio de educación ambiental donde se impartían actividades y pláticas dirigidas a niños sobre la importancia de preservar los recursos naturales y los ecosistemas costeros.

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Tras presentar una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) el pasado 1 de mayo del 2026 por afectaciones a manglares, los activistas aseguran haber enfrentado actos de intimidación. Alán Rivera afirmó que Carlos Jiménez Arredondo ha recibido amenazas y restricciones para permanecer en la zona luego de señalar las presuntas irregularidades.

Jiménez Arredondo explicó que la denuncia popular se sustenta en la destrucción de ecosistemas costeros y el retiro del equipo utilizado para actividades de educación ambiental. Según indicó, la finalidad de las obras sería ampliar las instalaciones hoteleras para colocar camastros frente al mar, pese a que el área está catalogada como zona de conservación por el Programa de Desarrollo Urbano de Playa del Carmen.

La queja también se basa en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), ya que personal del complejo turístico habría tomado posesión del equipo instalado en la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), donde se desarrollaban programas de concientización sobre la protección de la fauna costera y el cuidado del medio ambiente.

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De acuerdo con el activista, la empresa realizó trabajos con maquinaria pesada, sin las autorizaciones correspondientes. Estas acciones habrían impactado la duna costera ubicada a pocos metros del mar, además de remover vegetación nativa como palma chit y lirio de mar, especies protegidas por la normatividad ambiental.

Ante las presuntas amenazas recibidas por parte de personal de vigilancia del hotel, Jiménez Arredondo acudió a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, donde se abrió la carpeta de investigación FGE/QROO/Sol/06/4824/2026.

Adriana Rosas calificó como grave tanto el deterioro ambiental ocasionado como las intimidaciones contra el activista. Aseguró que los trabajos efectuados con maquinaria pesada afectaron aproximadamente mil metros cuadrados de manglar al compactar el terreno para la expansión de las instalaciones.