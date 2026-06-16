Caída de chuchillas deja sin luz y agua potable a vecinos de Felipe Carrillo Puerto

La caída de cuchillas en el crucero de la comunidad de San José Segundo, viene a afectar una decena de localidades del noroeste del municipio, situación que ha causado molestia entre los más de 4 mil habitantes al pausarse otros servicios como el agua potable.

De acuerdo hay información dar a conocer por el subdelegado de la comunidad de San José segundo Freddy Chi Indicó que desde las horas de la madrugada se registró un apagón en la ruta de San José hasta la cuña de trapiche afectando de esta manera más de cinco localidades incluyendo el poblado de Santa Rosa .

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Mencionó hasta el momento se desconoce las causas pero en el crucero de nuestro pueblo se encuentra caída las cuchillas lo que ha provocado que se corte el suministro eléctrico en esta ruta por lo que se le hace un llamado a la Comisión Federal de Electricidad para que acuda y realice los trabajos necesarios y restablecer los servicios pertinentes.

Mientras que un usuario de la comunidad de Santa Rosa Don Felipe hace mención que el servicio fue interrumpido cerca de la medianoche y hasta la mañana de este martes aún no se restablece el servicio lo que ha generado molestias entre los usuarios Quienes no han podido activar sus ventiladores debido al intenso calor que ha venido imperando en los últimos días además se afecta el servicio de agua potable que es necesario para sobrevivir en este poblado.

Cabe mencionar que las localidades afectadas se encuentra Santa Rosa, San José Segundo, San Felipe Berriozabal, Cancepchen, y Trapich.