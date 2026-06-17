Síguenos

Última hora

Campeche

Avanza la erosión en la carretera Sabancuy–Isla Aguada; temen colapso de un carril

Quintana Roo / Riviera Maya

CFE pospone renovación de postes en el perímetro Oriente tras presión de sectores sociales y económicos

La CFE aplazó los trabajos programados luego de que sectores sociales y económicos solicitaran reducir el tiempo de suspensión del servicio eléctrico.

Por Ovidio López

17 de jun de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Escuelas y dependencias públicas mantuvieron sus actividades normales tras la cancelación del corte de energía
Escuelas y dependencias públicas mantuvieron sus actividades normales tras la cancelación del corte de energía / Ovidio López

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) canceló de última hora la renovación de varios postes en el perímetro Oriente como estaba programado, ello por la presión social y de sectores económicos que pedían reducir tiempo de suspensión eléctrica.

Se pospone la obra sin definir fecha, una decisión similar como el año pasado en otro sector insular para renovar infraestructura y aceptó la paraestatal realizar en varias etapas los trabajos para minimizar la afectación.

Aunque funcionarios estatales señalaron que hay coordinación con la CFE, los residentes aseguraron que las acciones no garantizan un suministro estable

Noticia Destacada

Habitantes de Tierras Negras en Bacalar cumplen cuatro días sin luz

Los sectores económicos y sociales proponen realizar los trabajos más temprano, fuera de horario de clase e ingreso laboral, este esto es, por ejemplo de una propuesta, que sea de 4:00 a 7:00 horas.

Cuando se alcanzo el acuerdo, el gobierno municipal envió a temprana hora mensajes a escuelas y dependencias que no era necesario suspender labores porque los trabajos de la CFE se pospuso.

Te puede interesar