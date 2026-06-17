CFE pospone renovación de postes en el perímetro Oriente tras presión de sectores sociales y económicos

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) canceló de última hora la renovación de varios postes en el perímetro Oriente como estaba programado, ello por la presión social y de sectores económicos que pedían reducir tiempo de suspensión eléctrica.

Se pospone la obra sin definir fecha, una decisión similar como el año pasado en otro sector insular para renovar infraestructura y aceptó la paraestatal realizar en varias etapas los trabajos para minimizar la afectación.

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Los sectores económicos y sociales proponen realizar los trabajos más temprano, fuera de horario de clase e ingreso laboral, este esto es, por ejemplo de una propuesta, que sea de 4:00 a 7:00 horas.

Cuando se alcanzo el acuerdo, el gobierno municipal envió a temprana hora mensajes a escuelas y dependencias que no era necesario suspender labores porque los trabajos de la CFE se pospuso.