CFE invierte 2 mil 156 mdp en infraestructura eléctrica para Cancún y la Riviera Maya

Como parte del Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) concluyó un proyecto para incrementar la capacidad de transmisión y atender el crecimiento de la demanda en las zonas de esta ciudad y la Riviera Maya, Fase II, con una inversión superior a los 2 mil 156 millones de pesos, informó la dependencia.

La paraestatal precisó que la entrada en funcionamiento de la Subestación Eléctrica de Potencia Leona Vicario, junto con sus 105.5 kilómetros de líneas de transmisión y capacidad instalada, beneficia de manera directa a 718 mil 334 usuarios de Cancún y la Riviera Maya.

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Aseguró que continúa ejecutando trabajos de ampliación de la Red Nacional de Transmisión (RNT) para optimizar el servicio, aumentar la capacidad de transporte y transformación de energía, además de avanzar hacia la autosuficiencia energética de la Península de Yucatán.

El personal especializado del área de Transmisión destacó por su capacidad técnica y nivel de coordinación al poner en marcha esta infraestructura de forma segura y eficiente, reflejando el compromiso, la disciplina operativa y la experiencia de los trabajadores de la paraestatal.

Durante el presente año, los destinos turísticos de Quintana Roo se han visto afectados por interrupciones frecuentes en el suministro eléctrico, situación que ha generado pérdidas económicas y molestias entre los habitantes.

La capacidad de producción de energía en Quintana Roo es de menos del uno por ciento. / POR ESTO!

Esta problemática ha sido documentada en años anteriores por medios locales y nacionales, y recientemente ha reavivado los cuestionamientos de autoridades municipales y diversos sectores hacia la Comisión Federal de Electricidad respecto a la atención de estas contingencias y, en general, a la necesidad de mantener actualizada la infraestructura energética de la entidad.

Existen antecedentes sobre esta situación en la Península de Yucatán y las limitaciones para responder al crecimiento de la demanda urbana en comparación con otras regiones del país.

La capacidad de producción eléctrica se encuentra entre las más bajas del territorio nacional -menos del uno por ciento en el caso de Quintana Roo, de acuerdo con datos de la CFE. Además, se han señalado deficiencias en distintos componentes del sistema estatal, lo que obliga a la empresa a mantener labores permanentes, principalmente de carácter correctivo, complementadas con sus estrategias de planeación a nivel nacional.

El nuevo proyecto incluyó 105.5 kilómetros de líneas de transmisión / POR ESTO!

Asimismo, se dio a conocer que el Comité Técnico de la Comisión Nacional de Energía (CNE) aprobó el otorgamiento de cuatro permisos de generación para el Mercado Eléctrico Mayorista a la CFE, destinados a reforzar la infraestructura de abastecimiento en Quintana Roo.

Los nuevos títulos de operación directa de la empresa productiva del Estado están vinculados con iniciativas estratégicas para la Península, ubicadas en áreas de alta demanda turística y urbana.

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De acuerdo con la sesión de la CNE, las autorizaciones corresponden a las centrales eléctricas móviles Cancún 1, Cancún 2 y Nizuc, que operarán en el municipio Benito Juárez, así como la Chankanaab, localizada en Cozumel.

Todos los desarrollos obtuvieron una vigencia operativa de tres años, conforme a la resolución emitida por el organismo regulador.

En materia eléctrica, el comité avaló la modificación de las condiciones de ubicación, descripción de instalaciones y programa de obras de la empresa Tamazunchale Energía, asociada al permiso de generación CNE/E/2046/GEN/2018, ajustando su potencia a un límite de 564 megavatios