Apagones en Nuevo Xcán provocan bloqueo en la carretera federal Cancún-Mérida

Habitantes de la comunidad de Nuevo Xcán paralizaron este martes la circulación de la avenida principal, vía que forma parte de la carretera federal Cancún-Mérida, mediante un bloqueo que se prolongó por espacio de media hora. La drástica medida de protesta fue motivada por la exigencia colectiva del restablecimiento del servicio de energía eléctrica, el cual presentaba una interrupción total desde varias horas, sumándose a una serie de afectaciones recurrentes que han mermado la calidad de vida en la región durante las últimas semanas.

El corte de circulación vial generó, momentáneamente, filas de vehículos así como ligeros retrasos en el transporte de carga y pasajeros que transita por esta estratégica arteria peninsular, ante la presión ejercida por la ciudadanía, cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se trasladaron de inmediato a la zona para iniciar las labores de reparación en la infraestructura dañada, consistente en fallas en cuchillas y transformadores.

Una vez que el personal técnico inició los trabajos de restablecimiento, los manifestantes determinaron liberar la vía pública para normalizar el flujo vehicular. El subdelegado de la comunidad, Juan José de la Cruz Hau Cupul, actuó como portavoz de los inconformes y enfatizó que la movilización se realizó bajo un marco de pleno derecho y no como un acto de confrontación.

“Estamos aquí en plan de exigir el servicio eléctrico nada más; no estamos en complot de nada, más que nos den atención. Ya hay acceso, la comisión está haciendo su trabajo de reparación y dejamos libre para no perjudicar a terceras personas por exigir nuestros derechos”, declaró la autoridad local.

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Hau Cupul dirigió sus críticas hacia los mandos directivos de la CFE, deslindando por completo a los trabajadores operativos que integran las brigadas de emergencia, el funcionario comunal señaló que el problema radica en la gestión administrativa y la falta de empatía de los altos cargos de la paraestatal, quienes muestran desatención hacia las necesidades de la población, pese a la puntualidad en el cobro de las tarifas.

“Esto se está volviendo una costumbre, hay que tener gente ahí con espíritu de servicio, con amor a la camiseta para poder trabajar de la mano, pero estos señores con el cargo que tienen ya no nos dan la atención como debe ser”, externó.

“La ciudadanía está en su pleno derecho de luchar, porque en estos momentos ya nos llegó el recibo de luz y vamos a ver cómo hacer un sacrificio para poder pagar, no es culpa de las brigadas de la Comisión, es culpa de sus jefes que no hacen la labor del espíritu laboral; nosotros somos una cadena con ellos”, manifestó el subdelegado.

Tras la resolución del conflicto, la autoridad municipal emitió un pronunciamiento de agradecimiento hacia la comunidad de Nuevo Xcán por su solidaridad y empatía, destacando que las altas temperaturas actuales vuelven al servicio eléctrico una necesidad vital, especialmente para la protección de niños y adultos mayores.

Asimismo, el subdelegado hizo un reconocimiento a las autoridades municipales, cuya intervención directa ante los mandos de la CFE agilizó la movilización inmediata del personal técnico, para solucionar la avería y restablecer la paz social en la localidad.