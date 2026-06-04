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Quintana Roo / Riviera Maya

Vuelca volquete cargado con sascab en la carretera Muna-Felipe Carrillo Puerto; chofer resulta ileso

A pesar de lo aparatoso del percance, el conductor únicamente terminó con algunas escoriaciones que no ponen en riesgo su integridad física.

Justino Xiu Chan

Por Justino Xiu Chan

4 de jun de 2026

2 min

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Parte de la carga de sascab quedó esparcida sobre la vía, afectando la circulación vehicular.
Parte de la carga de sascab quedó esparcida sobre la vía, afectando la circulación vehicular. / Justino Xiu Chan

El chofer de un volquete cargado de material pétreo se salvó la vida de manera milagrosa al volcarse el camión sobre la carretera y solo resultar con algunas escoriaciones en el cuerpo sin que ponga en riesgo su integridad física. A consecuencia del accidente la carretera 184 Muna-Felipe Carrillo Puerto quedo cerrada parcialmente por unas horas.

Los hechos se registraron luego del mediodía de este jueves, en el kilometro 210 + 950 de la carretera federal 184 Muna- Felipe Carrillo Puerto, tramo Chunhuas–Felipe Carrillo Puerto, al ser reportado un aparatoso accidente carretero, en la que se vio involucrado un camino de volteo cargado con sascab.

Por falta de precaución, un conductor provocó una carambola y varios daños.

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Los primeros en hacer acto de presencia fueron los elementos de la policía municipal, que se encontraban de paso por el lugar, quienes procedieron a realizar el abanderamiento necesario para evitar otro percance, debido a que la vía se encontraba parcialmente cerrada con el camión y parte de la carga.

Para poder reactivar la circulación vehicular, previo a la llegada de los elementos de la Guardia Nacional, se tuvo que retirar algunas rocas que se encontraba sobre la vía y de esta manera desahogar la fila de vehículos que se estaba formando en ambos carriles de circulación.

Paramédicos de la Cruz Roja quienes se encargaron de brindar los primeros auxilios a los lesionados

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Según datos que se pudo indagar en el lugar, el camión tipo volteo caja verde, perteneciente a la CTM, circulaba de poniente a oriente y que al llegar a la altura del kilómetro arriba mencionado, el chofer pierde el control, de la dirección y vuelca sobre la carretera y por la misma inercial vuelta a quedar sobre dos de sus diez ruedas.

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