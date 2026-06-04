Vuelca volquete cargado con sascab en la carretera Muna-Felipe Carrillo Puerto; chofer resulta ileso

El chofer de un volquete cargado de material pétreo se salvó la vida de manera milagrosa al volcarse el camión sobre la carretera y solo resultar con algunas escoriaciones en el cuerpo sin que ponga en riesgo su integridad física. A consecuencia del accidente la carretera 184 Muna-Felipe Carrillo Puerto quedo cerrada parcialmente por unas horas.

Los hechos se registraron luego del mediodía de este jueves, en el kilometro 210 + 950 de la carretera federal 184 Muna- Felipe Carrillo Puerto, tramo Chunhuas–Felipe Carrillo Puerto, al ser reportado un aparatoso accidente carretero, en la que se vio involucrado un camino de volteo cargado con sascab.

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Los primeros en hacer acto de presencia fueron los elementos de la policía municipal, que se encontraban de paso por el lugar, quienes procedieron a realizar el abanderamiento necesario para evitar otro percance, debido a que la vía se encontraba parcialmente cerrada con el camión y parte de la carga.

Para poder reactivar la circulación vehicular, previo a la llegada de los elementos de la Guardia Nacional, se tuvo que retirar algunas rocas que se encontraba sobre la vía y de esta manera desahogar la fila de vehículos que se estaba formando en ambos carriles de circulación.

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Según datos que se pudo indagar en el lugar, el camión tipo volteo caja verde, perteneciente a la CTM, circulaba de poniente a oriente y que al llegar a la altura del kilómetro arriba mencionado, el chofer pierde el control, de la dirección y vuelca sobre la carretera y por la misma inercial vuelta a quedar sobre dos de sus diez ruedas.