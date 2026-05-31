Auto se vuela paso peatonal, impacta a otro vehículo y derriba puesto de frutas en Felipe Carrillo Puerto

Piso mojado por la lluvia y falta de precaución al conducir provocaron que un vehículo se volara un paso peatonal, en la comunidad de Andrés Quintana Roo, y se estrellara contra otro auto, además, derribó unos puestos de vendedores de la localidad.

Los hechos se registraron en la carretera federal 307 Reforma Agraria por Juárez, tramo Felipe Carrillo Puerto, cuando fue reportado un aparatoso accidente a la altura de la comunidad de Andrés Quintana Roo.

De acuerdo con información que se pudo indagar con los vecinos de la localidad, ambos vehículos involucrados circulaban de Norte a Sur con dirección a la capital del estado.

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Debido a la falta de precaución al circular sobre la vía federal, no se percató de la presencia de un paso peatonal y la unidad terminó pasándolo, perdió el control y colisionó con otra unidad que se encontraba cerca del lugar. Tras el impacto terminó golpeando un establecimiento de venta de frutas.

Hasta el momento no se reporta ninguna persona lesionada, solamente daños materiales de consideración y se requirió de la presencia de elementos de la Guardia Nacional para encargarse de los trabajos periciales para el deslinde de responsabilidades.