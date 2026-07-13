La Jaranera de Tizimín engalana el Día del Yucateco en la Basílica de Guadalupe en la CDMX

Con una muestra de fe, identidad cultural y orgullo por las tradiciones de la región, alumnos de la banda de música del Colegio Tizimín participaron en la tradicional misa del Día del Yucateco, celebrada en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, donde además ofrecieron una serenata a la Virgen y amenizaron la vaquería organizada en su honor.

Acompañados por directivos, docentes, padres de familia e integrantes de la comunidad educativa, los alumnos acudieron al Santuario del Tepeyac para agradecer las bendiciones recibidas y encomendar a la Virgen de Guadalupe el bienestar de sus seres queridos, así como el éxito de sus estudios y proyectos personales.

Durante la peregrinación, la banda interpretó diversas piezas musicales que acompañaron el recorrido de los fieles hasta la Basílica. Posteriormente, los alumnos participaron en la celebración eucarística, donde elevaron oraciones por la comunidad educativa del Colegio Tizimín, por la paz de México y por el bienestar del municipio.

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Como parte de las actividades, los jóvenes ofrecieron una emotiva serenata a la Virgen de Guadalupe con un repertorio de melodías dedicadas a la Morenita del Tepeyac, en señal de gratitud y devoción.

Más tarde, fueron los encargados de ambientar la tradicional vaquería organizada en honor de la Guadalupana, interpretando jaranas y otras piezas representativas de la música regional yucateca, las cuales fueron reconocidas con aplausos por los asistentes.

La participación permitió a los estudiantes fortalecer valores como la fe, la unidad, la solidaridad y el servicio, al tiempo que representaron con orgullo la riqueza cultural de Yucatán en uno de los recintos religiosos más importantes del país.

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De acuerdo con la institución educativa, esta visita forma parte de la formación integral que promueve entre sus alumnos, con el propósito de fortalecer la vivencia de la fe, el sentido de comunidad y el compromiso con los valores del Evangelio.

Con esta experiencia, el Colegio Tizimín proyectó el talento artístico de sus estudiantes y difundió las tradiciones yucatecas en la Ciudad de México.