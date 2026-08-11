Detectan microplásticos en peces endémicos de cenotes de Playa del Carmen

La asociación civil Cenotes Urbanos ha visitado e inspeccionado a 300 cenotes solo en Playa del Carmen, de acuerdo al análisis de agua presentan síntomas de contaminación, se ha detectado microplásticos en peces endémicos y esto es preocupante, señaló el activista Humberto Ruiz, experto en cuevas y cenotes.

Nosotros estamos realizando explorando cenotes y cuevas, mapearlos, conocer el estado de cada uno de ellos, y entregar la información al gobierno municipal, explicó.

Con las exploraciones de cenotes vamos identificando, descubriendo las características y estados de cada uno, dentro del fraccionamiento de Palmas 2 existen dos cenotes que serán explorados y mapeados.

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Queremos que estas cuevas que pertenecen al Acuífero Maya sean protegidas y se conserven, porque hay reportes de varios impactos en nuestra calidad de agua en Playa del Carmen, relató el activista.

Actualmente la contaminación se está presentando en el aire por las noches, hay demasiado humo, y momento de estar hacer algo para estar evitar esta catástrofe y que al final afecta a la salud de la población.

El activista describió que toda la Riviera Maya es el centro de captación de agua más grande que tenemos en toda la Península, se va nutriendo desde el centro y va tirando todas las aguas hacia la costa, ante esa situación todos tenemos que hacer conciencia de no contaminar los cuerpos de agua.

Solo en Playa del Carmen, hemos mapeados más de 300 cuevas, nuestro objetivo es mapearlas, registrarlas, realizar análisis de agua, y pasar toda esa información a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que de forma conjuntamente trabajar en la protección de todo el sistema acuífero, relató.

Humberto Ruiz, dijo que el sistema hídrico se esta contaminando y que a raíz de ello, se hace un “SOS” un llamado urgente a todos, porque es nuestra agua, es nuestro aire, nuestra vida que se está deteriorando.

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Dijo que una de las preocupaciones en el análisis de agua realizado por el equipo de Cenotes Urbanos y por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), han estado analizado los organismos y hay presencia de micro plásticos en peces endémicos del acuífero.

Esto ya es muy grave, porque no solo los animales que están en el exterior tenemos presentan estos microplásticos, sino que ya llegaron dentro de las cuevas, comentó.

Para entender un poco, los microplásticos en cuevas y sistemas kársticos alteran ecosistemas subterráneos frágiles al contaminar acuíferos, introducir químicos tóxicos y dañar a la escasa fauna adaptada a la oscuridad, estas partículas viajan por filtración de agua de lluvia, inundaciones o descargas residuales, acumulándose en sedimentos profundos donde no existe luz solar ni descomposición rápida.