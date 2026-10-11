Matan a una mujer a balazos frente a sus dos hijos cerca de Plaza Las Américas en Cancún

La violencia volvió a sacudir las calles de este municipio la noche de este domingo, luego de que una mujer fuera privada de la vida en un ataque armado directo mientras circulaba a bordo de una motocicleta en compañía de dos menores de edad, en las inmediaciones de la colonia Bellavista, muy cerca de la concurrida Plaza Las Américas. ​Los mortales hechos se registraron sobre el cruce de las avenidas 38 y Chemuyil.

De acuerdo con las primeras indagatorias, la víctima transitaba de manera cotidiana por la zona cuando fue interceptada por dos presuntos sicarios que viajaban a bordo de otra unidad ligera. Sin mediar palabra, el copiloto extrajo un arma de fuego y descargó una ráfaga de proyectiles a corta distancia de manera certera.

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​Tras la agresión, la víctima cayó abatida sobre el asfalto junto a su motocicleta, mientras los agresores pisaron el acelerador y se dieron a la fuga a toda velocidad con rumbo desconocido. La ráfaga de detonaciones encendió de inmediato las alarmas de los vecinos de la zona, quienes alertaron a los cuerpos de seguridad a través del número de emergencias 911, lo que desencadenó la activación del protocolo de "Código Rojo" en toda la geografía municipal. ​

Al lugar arribaron de manera prioritaria elementos de la Policía Municipal Preventiva y paramédicos para brindar auxilio. Sin embargo, los socorristas únicamente pudieron confirmar que la fémina ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de los impactos recibidos en zonas clave del cuerpo.

​Por su parte, los dos niños que viajaban con la víctima resultaron milagrosamente ilesos del tiroteo. Tras recibir la valoración médica correspondiente por parte de las asistencias, los pequeños quedaron bajo la resguardo de los agentes del Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género (GEAVIM) para garantizar su protección e integridad física. ​

La zona del crimen fue acordonada con cinta amarilla por los efectivos municipales, quienes contaron con el apoyo del Ejército Mexicano para el resguardo del perímetro.

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En medio de la consternación, al sitio llegó el esposo de la víctima; las autoridades procedieron a presentarlo ante el Ministerio Público para que rinda su declaración inicial respecto a los acontecimientos. ​Finalmente, elementos de la Policía de Investigación y peritos criminalistas de la Fiscalía General del Estado (FGE) se hicieron cargo del procesamiento de la escena, donde recolectaron e identificaron diversos casquillos percutidos.

Tras fijar los indicios, el personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cadáver para iniciar formalmente la carpeta de investigación correspondiente.