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Caen dos hombres por presunto homicidio en grado de tentativa en Playa del Carmen

La agresión contra la víctima de nombre Faustino “N” ocurrió en un taller mecánico de la colonia Nicte-Ha, presuntamente tras una discusión por una deuda.

Por Redacción Por Esto!

26 de oct de 2026

1 min

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Mario Alejandro “N”, de 30 años, y Luis Fernando “N”, de 36, fueron detenidos mediante órdenes de aprehensión
Mario Alejandro “N”, de 30 años, y Luis Fernando “N”, de 36, fueron detenidos mediante órdenes de aprehensión / Especial

Mario Alejandro “N”, de 30 años, originario de Tabasco, y Luis Fernando “N”, de 36 años, originario de Quintana Roo, fueron detenidos mediante órdenes de aprehensión por su probable participación en el delito de homicidio en grado de tentativa, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con la información presentada por la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 19 de octubre en un taller mecánico ubicado en la colonia Nicte-Ha, en Playa del Carmen, donde Faustino “N” habría sostenido una discusión con los ahora detenidos debido a una deuda.

Elementos de diferentes corporaciones participaron en el operativo.

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Durante el altercado, Faustino “N” fue lesionado con un arma blanca en el abdomen.

La Fiscalía identificó a Mario Alejandro “N” y Luis Fernando “N” como presuntos involucrados en la agresión y reportó que ambos fueron detenidos el 21 de octubre en cumplimiento de órdenes de aprehensión.

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