Huracán Isaías aumenta a categoría 2 y esta es su trayectoria por México: estados afectados en tiempo real

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informaron que este jueves 8 de octubre de 2026 el huracán Isaías fue reclasificado a categoría 2. Aunado a esto; se dio a conocer la trayectoria de este fenómeno sobre las aguas del Golfo de México.

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 155 km/h, rachas que alcanzan los 195 km/h y mantiene un desplazamiento hacia el noreste a una velocidad aproximada de 19 kilómetros por hora. Las condiciones climáticas dependen del movimiento de este fenómeno en México.

Noticia Destacada Huracán Isaías activa operativo de emergencia en Celestún por lluvias y acumulación de agua

¿Qué estados se verán afectados por el Huracán Isaías?

Aunque el centro del huracán no prevé tocar tierra directamente en territorio nacional, su amplia circulación y bandas nubosas generan un amplio temporal de lluvias, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en los estados del litoral del Golfo y la Península de Yucatán, afectando a diversas entidades del país.

Actualización del #Huracán #Isaias sobre el #GolfoDeMéxico. Mantiene su desplazamiento hacia el noreste. Detalles ⬇️ https://t.co/3ZO40xM3WE — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 9, 2026

Se esperan lluvias puntuales intensas y oleaje elevado de 2.0 a 3.0 metros de altura en las costas de Yucatán, Campeche, Tabasco y Veracruz. Por otro lado; en Tamaulipas habrá lluvias puntuales muy fuertes y presencia de oleaje de 1.0 a 2.0 metros; para finalizar en Quintana Roo habrá lluvias puntuales fuertes.

Trayectoria y evolución estimada del huracán

De acuerdo con el modelo de pronóstico del SMN y el Centro Nacional de Huracanes (NHC), el sistema continuará su trayectoria internándose hacia el norte y noreste del Golfo de México, alejándose gradualmente de las costas mexicanas en dirección a las costas de Florida, Estados Unidos, donde se proyecta su posible impacto hacia el fin de semana.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal