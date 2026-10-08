Síguenos

Última hora

Yucatán

Cateo en Acanceh, Yucatán, deja dos detenidos por presunto narcomenudeo; permanecerán en prisión

México

Huracán Isaías aumenta a categoría 2 y esta es su trayectoria por México: estados afectados en tiempo real

Se informó que este fenómeno se encuentra avanzando sobre el Golfo de México.

Por Redacción Por Esto!

8 de oct de 2026

2 min

Compartir

Redimensionar texto

Huracán Isaías se intensifica a categoría 2.
Huracán Isaías se intensifica a categoría 2. / X: @conagua_clima

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informaron que este jueves 8 de octubre de 2026 el huracán Isaías fue reclasificado a categoría 2. Aunado a esto; se dio a conocer la trayectoria de este fenómeno sobre las aguas del Golfo de México.

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 155 km/h, rachas que alcanzan los 195 km/h y mantiene un desplazamiento hacia el noreste a una velocidad aproximada de 19 kilómetros por hora. Las condiciones climáticas dependen del movimiento de este fenómeno en México.

Huracán Isaías provoca lluvias y moviliza a cuerpos de emergencia en Celestún

Noticia Destacada

Huracán Isaías activa operativo de emergencia en Celestún por lluvias y acumulación de agua

¿Qué estados se verán afectados por el Huracán Isaías?

Aunque el centro del huracán no prevé tocar tierra directamente en territorio nacional, su amplia circulación y bandas nubosas generan un amplio temporal de lluvias, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en los estados del litoral del Golfo y la Península de Yucatán, afectando a diversas entidades del país.

Se esperan lluvias puntuales intensas y oleaje elevado de 2.0 a 3.0 metros de altura en las costas de Yucatán, Campeche, Tabasco y Veracruz. Por otro lado; en Tamaulipas habrá lluvias puntuales muy fuertes y presencia de oleaje de 1.0 a 2.0 metros; para finalizar en Quintana Roo habrá lluvias puntuales fuertes.

Trayectoria y evolución estimada del huracán

De acuerdo con el modelo de pronóstico del SMN y el Centro Nacional de Huracanes (NHC), el sistema continuará su trayectoria internándose hacia el norte y noreste del Golfo de México, alejándose gradualmente de las costas mexicanas en dirección a las costas de Florida, Estados Unidos, donde se proyecta su posible impacto hacia el fin de semana.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal

Te puede interesar