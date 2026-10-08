Desaparecen dos hombres en Felipe Carrillo Puerto; activan fichas de búsqueda

Dos personas mas, fueron reportadas como desaparecidas en el municipio de Felipe Carrillo Puerto.

Mientras tanto, autoridades policiacas, de investigación y fuerzas federales coordinan acciones para emprender la búsqueda de estas personas, aunque hasta el momento no se tiene resultado alguno.

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De acuerdo a información dada a conocer por la Fiscalía General del Estado, dio a conocer sobre dos nueva fichas que fueron actividades de personas que hasta el momento se encuentra desaparecidas y se desconoce de su paradero. Por lo que la lista de persona desaparecidas en el municipio no para de incrementarse.

La ficha dada a conocer por la autoridad de investigación se encuentra en agravio de José Guillermo Ake Cocom, de 24 años de edad, hechos que se registraron el pasado 6 de octubre y denunciado el mismo día. Hechos que se registraron en esta ciudad de Felipe Carrillo Puerto.

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Las señas particulares que presenta esta persona se trata de un tatuaje en la mano izquierda con la leyenda KCD, una cicatriz arriba de la ceja de aproximadamente 3 centímetros, cicatriz en la mano izquierda de aproximadamente 3 centímetros además de una cicatriz a la altura de la rodilla izquierda. Al momento de su desaparición vestía una playera negra, y un dibujo de anime, shorth color café, y sandalias negras.

Mientras que el segundo caso se trata de Joselito de la Cruz López, de 38 años de edad, quien desapareció el pasado 6 de octubre y denunciado el mismo día, hechos que se registraron en esta ciudad. las señas particulares que presenta se trata de un tatuaje en la espalda con la leyenda Joselito y que al momento de su desaparición llevaba una playera y un short café, sandalias color amarilla con un morral en la cintura.