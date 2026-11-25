Una fuerte movilización de cuerpos de seguridad y emergencia se registró tras reportarse detonaciones de arma de fuego en contra de la fachada del bar denominado “La Ciudadela”, establecimiento ubicado en el cruce de la avenida 115 con calle 28, en este destino turístico.

De acuerdo con los primeros reportes recibidos a través del número de emergencias 911, vecinos y transeúntes de la zona alertaron a las autoridades luego de escuchar múltiples disparos en la vía pública.

Según testimonios recabados de manera preliminar en el lugar de los hechos, los presuntos responsables viajaban a bordo de una motocicleta, desde la cual accionaron un arma de fuego directamente contra el inmueble antes de darse a la fuga con rumbo desconocido aprovechando la circulación de la zona.

​Tras la alerta, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) municipal acudieron de inmediato al sitio para verificar la situación y desplegar un operativo de búsqueda en los alrededores con el objetivo de ubicar a los agresores; sin embargo, hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con este ataque.

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Al confirmar los impactos de bala en el establecimiento, los agentes policiales procedieron a realizar el acordonamiento preventivo del perímetro utilizando cinta amarilla, restringiendo el paso vehicular y peatonal sobre la avenida 115 y la calle 28 para preservar los indicios balísticos localizados sobre la cinta asfáltica.

Paramédicos y unidades de emergencia también hicieron acto de presencia de manera preventiva; tras revisar el interior y exterior del local, se confirmó que el saldo fue blanco y ninguna persona resultó lesionada durante la agresión, registrándose únicamente daños materiales en la estructura del comercio y crisis nerviosa entre algunos testigos.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo, a través de la Policía de Investigación y peritos criminalistas, arribó a la escena para llevar a cabo el procesamiento del lugar, el levantamiento de casquillos percutidos y la apertura de la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el móvil de los hechos.