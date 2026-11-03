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Punta Esmeralda registra poca afluencia turística pese a la disminución del sargazo

Habitantes consideran necesario reforzar la promoción de Playa del Carmen para atraer visitantes nacionales y extranjeros, luego de las afectaciones ocasionadas por los altos volúmenes de sargazo.

Por Gustavo Escalante

3 de nov de 2026

1 min

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Aunque Punta Esmeralda ha mejorado sus condiciones y se mantiene libre de sargazo, el agua de mar conserva una tonalidad marrón y la zona registra poca afluencia
Aunque Punta Esmeralda ha mejorado sus condiciones y se mantiene libre de sargazo, el agua de mar conserva una tonalidad marrón y la zona registra poca afluencia / Gustavo Escalante

La zona de playas de Punta Esmeralda, en Playa del Carmen, ha mejorado sus condiciones; sin embargo, el agua de mar aún conserva una tonalidad marrón, similar al color del chocolate. Pese a la recuperación de la playa y a sus cálidas arenas, el sitio luce sin afluencia turística.

Yoana Méndez consideró que el gobierno debe reforzar la promoción turística para atraer a visitantes nacionales y extranjeros, luego de que la ocupación hotelera se desplomara debido a la presencia de grandes volúmenes de sargazo.

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También señaló que conservar las condiciones de las playas es una responsabilidad compartida entre autoridades y habitantes, por lo que llamó a la población local a mantener limpios estos espacios y evitar tirar basura, al ser anfitriones de quienes visitan el destino.

Por su parte, Roger González opinó que Punta Esmeralda es, hasta el momento, una de las mejores zonas de playa de Playa del Carmen, debido a que se ha mantenido libre de sargazo. Asimismo, confió en que durante los próximos días arriben turistas nacionales y extranjeros para disfrutar de este espacio.

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