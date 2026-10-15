Detienen en Chetumal a un hombre buscado en Campeche por presunto secuestro

Un percance vial en la ciudad terminó por destapar lo que llevaba meses fuera de la vista de las autoridades campechanas: un hombre con orden de aprehensión por secuestro, que a principios de octubre acabó en un hospital de Chetumal y de ahí, a manos de la Policía de Investigación.

Se trata de Eladio “N”, que también responde al nombre de Carlos Rubén “N”. Tras el accidente vial fue internado para recibir atención médica, y mientras las autoridades integraban el reporte del percance, alguien decidió buscar su nombre en la Plataforma México. La consulta arrojó una orden de aprehensión vigente en Campeche por privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro.

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Lo que empezó como una investigación de tránsito se convirtió en un asunto de colaboración entre fiscalías. Quintana Roo avisó a su homóloga de Campeche, y esta pidió apoyo para ejecutar el mandato judicial en territorio quintanarroense.

La orden quedó cumplimentada por elementos de la Policía de Investigación, que mantienen bajo custodia al hombre mientras llegan los agentes ministeriales campechanos, encargados de recibirlo y trasladarlo a ese estado, donde deberá responder por el delito que se le imputa.

El secuestro por el que es buscado habría ocurrido en agravio de una víctima cuya identidad se mantiene en reserva, por lo que no se han dado a conocer detalles del caso. Será la autoridad judicial la que defina su situación jurídica y determine si es responsable.