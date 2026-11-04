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Crecimiento urbano modifica la vegetación de las dunas de Sisal, revela estudio

Un estudio documentó 80 especies vegetales en las dunas costeras de Sisal y encontró menor diversidad y plantas de menor altura en el sector urbanizado.

Por Redacción Por Esto!

4 de nov de 2026

2 min

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Las dunas de Sisal albergan flora nativa y cuatro especies amenazadas
Las dunas de Sisal albergan flora nativa y cuatro especies amenazadas / Especial

Las dunas costeras de Sisal presentan diferencias en su vegetación según su cercanía con la urbanización: una investigación publicada en Acta Botanica Mexicana registró 58 especies en el área urbana y 75 en la no urbana.

Los autores del estudio encontraron plantas de menor altura y mayor predominio de especies pioneras —las que colonizan la arena— en el sector poblado de la comunidad.

El hallazgo importa por la función protectora de este ecosistema. Las dunas y su vegetación contribuyen a resguardar la costa, pero enfrentan presiones por el crecimiento urbano y la construcción de infraestructura sobre el frente costero, señala la investigación.

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En conjunto, el trabajo documentó 80 especies, agrupadas en 75 géneros y 39 familias. El 94% corresponde a flora nativa de las dunas de la Península de Yucatán, lo que destaca el valor del sitio para su conservación.

Cuatro de las especies registradas están catalogadas como amenazadas conforme a la NOM-059-Semarnat-2010, y son las siguintes: Avicennia germinans, Conocarpus erectus, Laguncularia racemosa y la palma Thrinax radiata. Los tres mangles fueron localizados en la transición entre el manglar y el matorral.

Los investigadores contabilizaron 10 mil 862 individuos vegetales durante los muestreos realizados de agosto del 2023 a agosto del 2024, tanto en época de lluvias como en secas. Examinaron ocho sitios, cuatro por cada área, sobre una superficie total de 6 mil 600 metros cuadrados.

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La investigación fue realizada por María del Rosario Acosta Och, Monserrat Vázquez Sánchez, Lauro López Mata, Iris Grisel Galván Escobedo y Patricia Guadarrama, con participación del Colegio de Postgraduados y la Universidad Nacional Autónoma de México.

Sus resultados ofrecen una referencia para orientar acciones de conservación, restauración y manejo de la vegetación costera.

Sisal en un puerto del municipio de Hunucmá y antiguo punto estratégico del comercio marítimo peninsular, conserva varios ecosistemas costeros de importancia ambiental, entre ellos dunas, manglares y humedales.

Su economía está vinculada principalmente con la pesca y el ecoturismo. Su crecimiento urbano y turístico plantea nuevos desafíos para la conservación de estos espacios naturales.

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