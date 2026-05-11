Cae “El Trabas” en Chetumal, relacionado a violento levantón y tortura en Polyuc

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo confirmó la cumplimentación de una orden de aprehensión contra Kenneth Jhosmar “N”, alias “El Trabas”, joven de 25 años originario de Campeche, presuntamente vinculado a una célula delictiva en la zona centro y sur de la entidad.

Las investigaciones que derivaron en su captura señalan a “El Trabas” como uno de los principales ejecutores de un violento levantón ocurrido en la comunidad de Polyuc, perteneciente al municipio de Felipe Carrillo Puerto. De acuerdo con el expediente ministerial, la víctima, identificada como Luis Felipe “N”, alias “Coco”, fue interceptada en plena vía pública por un grupo de sujetos armados, entre los que se encontraba Kenneth Jhosmar “N”.

Noticia Destacada Vinculan a proceso a presunto secuestrador; localizan a la víctima sin vida meses después

Bajo amenazas y haciendo uso de fuerza física, los agresores obligaron a “Coco” a subir a un vehículo de características privadas, trasladándolo con rumbo desconocido. Los reportes de inteligencia sugieren que el móvil del crimen fue una disputa directa por venta de narcóticos y un presunto adeudo monetario derivado de transacciones de estupefacientes no liquidadas.

La brutalidad del caso escaló tras la privación de la libertad, ya que el Ministerio Público presentó pruebas contundentes que vinculan a Kenneth Jhosmar “N” con actos de tortura infligidos a la víctima durante su cautiverio. Estos métodos, descritos por las autoridades como tácticas de intimidación para forzar el pago de la deuda.

Noticia Destacada Sentencian a un hombre a 30 años y seis meses de prisión a un hombre por desaparición en Chetumal

Tras ser presentado ante la autoridad jurisdiccional en Chetumal, un Juez de Control valoró los datos de prueba aportados por la representación social. Ante el riesgo que representa para la sociedad y la gravedad de los delitos imputados que incluyen privación ilegal de la libertad y tortura, el juzgador dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

“El Trabas” permanecerá recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de la capital del estado mientras transcurre el plazo para el cierre de la investigación complementaria. Las autoridades no descartan que este individuo esté relacionado con otros hechos violentos registrados recientemente en el municipio de Felipe Carrillo Puerto.

Este arresto representa un golpe a las estructuras operativas del narcomenudeo en la zona maya, mientras que la FGE continúa con las indagatorias para identificar y capturar al resto de los cómplices que participaron en el levantón de Luis Felipe “N”.