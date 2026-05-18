Evacúan a más de 300 personas por incendio en plaza de Cancún; hay 10 bomberos intoxicados

El reporte de un incendio en la Plaza Mis Héroes generó la activación inmediata de los protocolos de emergencia por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno. Al arribar al lugar, confirmaron que el siniestro inició en la bodega de la tienda Óptima, por lo que se realizó la evacuación inmediata del área.

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Más de 300 trabajadores y clientes de diversos establecimientos de este centro comercial, ubicado sobre la avenida Chac Mool con 20 de Noviembre, fueron desalojados por seguridad. Al sitio acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, Policía Municipal, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y paramédicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El reporte fue realizado a través del número de emergencias 911 alrededor de las 11:00 de la mañana. De acuerdo con los primeros informes, la densa columna de humo alertó tanto a empleados como a visitantes, quienes comenzaron a salir del inmueble mientras llegaban los cuerpos de rescate.

Durante la atención de la emergencia, al menos 10 bomberos fueron atendidos por paramédicos debido a síntomas de inhalación de humo. Afortunadamente, ninguno requirió traslado hospitalario, ya que recibieron oxígeno y asistencia médica en el lugar.

Por seguridad, la zona fue acordonada y se estableció un perímetro para evitar el paso de ciudadanos y reducir riesgos. De manera preliminar, las autoridades señalaron que el incendio pudo haberse originado por un cortocircuito. El fuego avanzó rápidamente debido a la gran cantidad de material inflamable almacenado, como ropa, cajas de cartón y artículos de plástico.

Elementos de distintas bases de Bomberos continuaron arribando al lugar para apoyar en las labores de control y sofocación. Asimismo, personal de la Comisión Federal de Electricidad acudió para realizar el corte del suministro eléctrico y colaborar en las acciones correspondientes.

Entre las personas evacuadas se encontraban empleados y clientes de Soriana, Óptima, Milano, Parisina, Cinemex y otros comercios ubicados dentro de la plaza comercial.

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JGH