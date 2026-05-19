Turistas suben a la Pirámide de Kukulkán y son detenidos en medio de las protestas en Chichén Itzá

Este martes, la zona arqueológica de Chichén Itzá vivió una jornada atípica, en la que diferentes situaciones colapsaron el flujo habitual de visitantes, que encontraron zonas cerradas y manifestantes en el lugar.

Como si esto no fuera suficiente, dos turistas aprovecharon el descontrol de este día y falta de vigilancia, que se encontraba enfocada en las protestas que comerciantes y artesanos realizaron, para subir por una de las escalinatas de la pirámide de Kukulkán.

Esta acción está prohibida totalmente desde hace varios años, con el objetivo de preservar el patrimonio que representa "El Castillo" de la zona arqueológica de Chichén Itzá, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Los dos sujetos detenidos, al parecer de origen estadounidense (algo que no había sido confirmado por las autoridades), fueron bajados de la pirámide y puestos a disposición de las autoridades; la molestia fue general entre todos los presentes al ver que subieron la estructura.

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Manifestación desde el lunes

Las protestas por la implementación del Centro de Atención a Visitantes (CATVI) en la zona arqueológica de Chichén Itzá continuaron, pues desde la noche del lunes y hasta la mañana de este martes, artesanos y trabajadores de turismo comenzaron una manifestación.

Y es que durante la noche del lunes, el Consejo Indígena de Gobierno de Pisté Chichén Itzá dio a conocer que fueron colocadas rejas en el parador antiguo de la zona arqueológica. Por esta razón, convocaron a artesanos, comerciantes, ejidatarios y a la población de Chichén Itzá para realizar una protesta.

Ante esto, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y Patronato Cultur dieron a conocer que este martes la zona arqueológica de Chichén Itzá permanecerá cerrada.

Sin embargo, indicaron que se debe a trabajos de mantenimiento en todas las áreas del sitio, invitando a conocer otras ciudades mayas de la entidad.