¡Al Cereso! Vinculan a proceso a tres sujetos atrapados con ‘sustancias’ en la carretera Villahermosa-Carmen

Tres hombres fueron vinculados a proceso y enviados al Centro de Reinserción Social de Ciudad del Carmen tras ser detenidos cuando transportaban presuntas sustancias ilícitas a bordo de un automóvil sobre la carretera federal Villahermosa–Atasta–Ciudad del Carmen.

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De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Campeche, los imputados identificados como Luis “N”, Óscar “N” y Allan “N” enfrentan cargos por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, en su variante de posesión simple. La detención ocurrió el pasado 25 de abril, alrededor de las 14:20 horas, cuando elementos de la Policía Estatal atendieron un reporte y marcaron el alto a un vehículo Volkswagen Polo color negro que circulaba sobre dicho tramo carretero.

Durante la inspección de la unidad, los agentes localizaron diversas sustancias prohibidas entre las pertenencias de los ocupantes, por lo que procedieron a asegurarlos y ponerlos a disposición de la Vicefiscalía Regional con sede en Ciudad del Carmen. Según las investigaciones ministeriales, tras la audiencia inicial celebrada el 27 de abril, los acusados solicitaron la ampliación del término constitucional. Dos días después, el Juez de Control del Segundo Distrito Judicial determinó vincularlos a proceso y ordenar prisión preventiva oficiosa mientras continúan las investigaciones.

Actualmente, los tres imputados permanecen recluidos en el penal de Ciudad del Carmen, mientras el Ministerio Público cuenta con un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Aunque las autoridades no precisaron el tipo ni la cantidad de droga asegurada, el caso quedó integrado dentro de las investigaciones relacionadas con delitos contra la salud en la región sur del estado.

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