Catean domicilio en la Supermanzana 70 de Cancún relacionado con la venta de drogas

Se registró movilización de cuerpos de seguridad, de los tres órdenes de gobierno, este jueves en las inmediaciones de la Supermanzana 70, luego de que autoridades realizaran diligencias en un domicilio presuntamente relacionado con la venta de estupefacientes.

En el operativo participaron elementos del Ejército Mexicano, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes implementaron un perímetro de seguridad para llevar a cabo las acciones correspondientes dentro del inmueble señalado.

De acuerdo con información preliminar, el domicilio ya había sido asegurado anteriormente por las autoridades policiacas debido a diversas investigaciones relacionadas con actividades ilícitas.

Asimismo, vecinos de la zona señalaron que en ocasiones previas se habían registrado ataques armados contra la vivienda, presuntamente derivados de disputas por la venta de droga en el sector.

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Las diligencias provocaron el cierre parcial de la avenida conocida como Torcacita o avenida 19, específicamente entre las calles 30 y 32, donde las unidades oficiales, así como el acordonamiento impidieron el tránsito vehicular y peatonal durante varias horas, generando expectación entre habitantes y comerciantes de la zona.

Elementos de seguridad permanecieron en el lugar realizando inspecciones y recopilación de indicios, como parte de las investigaciones en curso. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la cantidad exacta de estupefacientes asegurados durante el cateo, ni tampoco se ha confirmado si hubo personas detenidas derivado de este operativo.

De manera extraoficial trascendió que, las diligencias podrían estar relacionadas con una carpeta de investigación abierta por delitos contra la salud, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente por la Fiscalía General del Estado.