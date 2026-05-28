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Versiones apuntan a posible prisión domiciliaria para Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo

De acuerdo con información que circula en medios y redes sociales, la medida estaría relacionada con la causa por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Por Redacción Por Esto!

28 de may de 2026

1 min

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Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo.
Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo. / Foto: Por Esto!

Versiones difundidas durante las últimas horas señalan que el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, habría obtenido el beneficio de prisión domiciliaria dentro de uno de los procesos penales que enfrenta; sin embargo aún no existe confirmación oficial sobre dicho cambio en su situación jurídica.

De acuerdo con información que circula en medios y redes sociales, la medida estaría relacionada con la causa por operaciones con recursos de procedencia ilícita y también se menciona una posible resolución favorable respecto al delito de delincuencia organizada. No obstante, ninguna autoridad judicial había emitido información pública que permitiera confirmar esos señalamientos.

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Ante la falta de documentación oficial, la situación legal del exmandatario permanece sin cambios verificables. Se espera que en las próximas horas las instancias correspondientes informen si existe alguna determinación judicial que modifique las medidas cautelares o los procesos que aún enfrenta.

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