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Viernes violento en Cancún: Ataque a balazos en Villas Otoch Paraíso dejó un hombre sin vida

La víctima, presunto vendedor de drogas, trató de esconderse en una vivienda pero fue perseguido por los responsables quienes le dispararon hasta quitarle la vida.

Por Gabriel Alcocer

29 de may de 2026

1 min

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Elementos de la Policía Municipal acordonaron el pasillo donde se ubica en la escena del crimen
Elementos de la Policía Municipal acordonaron el pasillo donde se ubica en la escena del crimen / Henry Bresón

Un caso más de violencia se registró en el fraccionamiento Villas Otoch Paraíso, en la Supermanzana 259, en donde un presunto vendedor de drogas fue privado de la vida por múltiples disparos en la entrada de una vivienda.

Las corporaciones policíacas recibieron el reporte de la ejecución alrededor de las 13:00 horas de este viernes en uno de los pasillos de un conjunto de viviendas en la Manzana 104, a unos metros de la avenida Orquídeas, también conocida como la avenida Miguel Hidalgo.

La víctima descendió de su vehículo para ponerse a salvo luego de quedar atorada en el tráfico

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Policías municipales encontraron a la víctima y solicitaron la intervención de paramédicos, quienes confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Las primeras versiones señalaron que el ahora occiso, quien se dedicaba presuntamente a la venta de drogas, fue perseguido por los agresores y trató de refugiarse en una vivienda, pero fue alcanzado por las balas.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron el pasillo que se ubica en la escena del crimen y posteriormente arribaron elementos del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para iniciar las diligencias correspondientes.

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