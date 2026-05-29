Viernes violento en Cancún: Ataque a balazos en Villas Otoch Paraíso dejó un hombre sin vida

Un caso más de violencia se registró en el fraccionamiento Villas Otoch Paraíso, en la Supermanzana 259, en donde un presunto vendedor de drogas fue privado de la vida por múltiples disparos en la entrada de una vivienda.

Las corporaciones policíacas recibieron el reporte de la ejecución alrededor de las 13:00 horas de este viernes en uno de los pasillos de un conjunto de viviendas en la Manzana 104, a unos metros de la avenida Orquídeas, también conocida como la avenida Miguel Hidalgo.

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Policías municipales encontraron a la víctima y solicitaron la intervención de paramédicos, quienes confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Las primeras versiones señalaron que el ahora occiso, quien se dedicaba presuntamente a la venta de drogas, fue perseguido por los agresores y trató de refugiarse en una vivienda, pero fue alcanzado por las balas.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron el pasillo que se ubica en la escena del crimen y posteriormente arribaron elementos del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para iniciar las diligencias correspondientes.