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Camiones de transporte de personal protagonizaron colisión en Playa del Carmen

Las unidades involucradas fueron una del grupo Xcaret y la otra unidad de la empresa Lipu que presta sus servicios a hoteles de la Riviera Maya.

Por Gustavo Escalante

6 de may de 2026

1 min

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Pese al fuerte impacto, no se reportaron personas lesionadas
Pese al fuerte impacto, no se reportaron personas lesionadas / Especial

Por falta de precaución, dos conductores de camiones pesados de transporte de personal se vieron implicados en un encontronazo en esta ciudad de Playa del Carmen, por fortuna solo fue el susto que se llevaron los operadores del volante y daños materiales.

Los hechos ocurrieron en la glorieta de Lilis con avenida Constituyentes, donde las dos unidades de transporte de personal, una del grupo Xcaret y la otra unidad de la empresa Lipu que presta sus servicios a hoteles de la Riviera Maya.

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Ambas unidades colisionaron bruscamente, lo que provocó el susto entre otros automovilistas y de algunos empleados a bordo de las unidades.

Además, el incidente generó caos vehicular al ser una de las principales vialidades de ese sector de la ciudad, la circulación se atrasó y esto generó molestia a otros conductores que necesitaban llegar a tiempo a sus citas.

Testigos de los hechos solicitaron el apoyo a las autoridades para su intervención, y agilizar la circulación vehicular.

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