Desaparece extranjera en Tulum; activan ficha de búsqueda

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo activó una ficha de búsqueda para localizar a la extranjera Michelle Boonen, quien fue vista por última vez el pasado 2 de mayo en el municipio de Tulum y desde entonces se desconoce su paradero.

La desaparición fue reportada formalmente ante las autoridades el 6 de mayo, por lo que se emitió la ficha correspondiente al Protocolo Alba Quintana Roo con número 34/FDC/2026, solicitando el apoyo de la ciudadanía para obtener información que permita dar con su ubicación.

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De acuerdo con los datos difundidos por la autoridad ministerial, Michelle Boonen es de nacionalidad extranjera, de tez clara y complexión delgada. Tiene cabello castaño de longitud media, ojos café obscuro, una estatura aproximada de 1.62 metros y un peso cercano a los 50 kilogramos. Hasta el momento no se reportan señas particulares y se desconoce la vestimenta que portaba al momento de su desaparición.

La Fiscalía indicó que la mujer fue vista por última vez en Tulum el 2 de mayo de 2026 y actualmente se encuentra en calidad de no localizada, conforme a lo establecido en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares.

Las autoridades exhortaron a cualquier persona que cuente con información sobre su posible ubicación a comunicarse al número de la Fiscalía General del Estado: 998 881 7150, extensión 2130, a través del área de búsqueda de personas de Quintana Roo. El caso ya es atendido bajo los protocolos correspondientes de búsqueda y localización implementados en el estado.