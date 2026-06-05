Desplome de estructura en residencial Aqua de Cancún deja un muerto y seis heridos

La tarde de este viernes, un accidente laboral ocurrido durante la construcción de una caseta de seguridad en el residencial Aqua dejó como saldo un trabajador fallecido y seis más lesionados, lo que movilizó a cuerpos de emergencia, autoridades municipales y personal especializado en atención de riesgos.

El reporte del derrumbe se registró alrededor de las 14:20 horas, cuando trabajadores realizaban labores de colado de concreto en la estructura que formaría parte del acceso de vigilancia del complejo habitacional. De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, la estructura no habría soportado el peso del material vertido y colapsó repentinamente, atrapando a varios obreros que se encontraban trabajando en la zona.

Testigos señalaron que el desplome ocurrió en cuestión de segundos, sin dar oportunidad a que los trabajadores pudieran ponerse a salvo. Tras el reporte al número de emergencias, paramédicos de la Cruz Roja, elementos de Protección Civil, bomberos y corporaciones de seguridad acudieron al sitio para iniciar las labores de rescate y atención médica.

Durante la emergencia se confirmó que uno de los trabajadores quedó atrapado bajo una gran cantidad de concreto y materiales de construcción, perdiendo la vida en el lugar a consecuencia de las graves lesiones sufridas. Otros seis obreros resultaron lesionados y, tras ser estabilizados por los cuerpos de emergencia, fueron trasladados a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para recibir atención especializada.

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De manera extraoficial, trascendió que el colapso pudo haber estado relacionado con posibles deficiencias en el armado y soporte de la estructura, situación que será materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes. Sin embargo, hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial que determine las causas exactas del accidente.

Personal de Servicios Periciales y agentes ministeriales realizaron el procesamiento de la escena para recabar evidencias y establecer si se cumplieron los protocolos de seguridad y las especificaciones técnicas requeridas para este tipo de trabajos.

Las investigaciones continúan y serán las autoridades competentes las que determinen si existieron omisiones, fallas estructurales o alguna posible negligencia que haya derivado en el fatal derrumbe ocurrido dentro de este exclusivo desarrollo habitacional.