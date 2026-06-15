Xelbor Transfer ofrece transporte turístico dentro del Aeropuerto Internacional de Cancún con precios excesivos

La transportadora Xelbor Transfer, que ofrece servicios de transporte turístico dentro del AIC parece operar por debajo de los radares, lugar donde se siente cómodo, ya que esta empresa es señalada por cobrar desde 2 mil hasta 5 mil pesos por sus traslados. El turista internacional que está a merced de las modalidades abusivas de esta empresa, se llevan un mal sabor de boca al ser casi atracados con varios cientos de dólares o miles de pesos en lo que debería ser un viaje agradable en este destino turístico.

Se le acusa al apoderado legal de Xelbor, Josué Robles Vigueras, de estar en un conflicto de interés al señalar abusos y malas prácticas entre la SICT y ASUR para operar en el AIC, además de atacar a otros transportistas, conductores de plataforma y hasta particulares que fueron confundidos. Operadores, chóferes y transportistas mencionan que esta empresa opera con placas sobre puestas, y que ya es difícil observarlos en las terminales del aeropuerto, señalando que "Arrojaron la piedra y guardaron sus manos" ante la situación.

Dicha empresa se jacta de tener una gran presencia en el aeropuerto de Cancún, sin embargo, resulta cuanto menos difícil dar con su paradero, observar algún vehículo de su flotilla o empleados. Sitios web de calificaciones de servicios al turismo como la plataforma Tripadvisor le otorga una puntuación de apenas 2.5 estrellas, y en ella se pueden observar comentarios negativos por parte de clientes que tuvieron malas experiencias con ellos.

Desde quejas por su manejo temerario a exceso de velocidad por las autopistas, cobros hechos constantemente por cada etapa de viaje, tratos groseros de los empleados y una pobre descripción de los servicios, su costo y detalles, que enredan al cliente y provocan que terminen pagando de más. A esto se le suman los señalamientos en redes sociales, y el boca en boca que se ha comentado entre turistas que han visitado varias veces Cancún y tuvieron malas experiencias.

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Por unos pagan todos: Operadores y choferes

Al final del día, quienes resultan afectados de manera más sensible, al meterse con el trabajo y afectando al mismo de las personas son los mismos operadores, choferes, empleados y asistentes de diversas empresas que trabajan todos los días y que por la mala fama que adquiere el sector por estos servicios mal hechos, caros y descarados el turista desconfía, con justa razón porque el abuso que sufren con excesivos cobros es carísimo. Como se menciona en Tripadvisor, las quejas se reflejan desde el año 2017 hasta la actualidad, prácticamente una década en las mismas malas prácticas.

“Hicieron su show, su templete y expusieron sus supuestos problemas, quejas y demás. No se veía a tanto empleado de Xelbor reunidos juntos que yo recuerde. Casi siempre andan entre las terminales, donde los pasajeros recién aterrizados le son ofrecidos los servicios de transporte, y ahí caen en este turbio negocio”.

“Observen los andenes, las calles de las terminales, las inmediaciones del aeropuerto, no se les ve con vehículos rotulados, o algo que los identifique. Quien sabe cómo operan, y con presunto uso de placas sobrepuestas de vehículos accidentados o que no circulen, y para librar la bronca de tramites reciclan placas para dar el gatazo”, mencionaban choferes del gremio transportista.

Mientras tanto, en el AIC las cosas operan con esta tranquilidad, donde no parece suceder nada, mientras las autoridades omiten estas faltas, se genera un daño que ha durado años sin ser solucionado y que, mientras la mata siga dando fruto habrá quienes cosechen de ella, al mismo tiempo se sigue haciendo daño a la reputación del destino, causando desconfianza del turismo internacional y del consumidor.