Barco patrulla de la Armada de México embiste embarcación en muelle de la Quinta Región Naval en Quintana Roo

Un barco patrulla de la Armada de México tuvo una falla del sistema de cómputo de navegación y embistió un navío de carga en la ruta Isla Mujeres a Punta Sam, provocándole un boquete en un costado, en el muelle de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo.

Los hechos acontecieron por la tarde de este jueves, cuando repentinamente el barco patrulla número 335 apareció rumbo al barco a una velocidad de cinco nudos en promedio, en medio del grito de la tripulación del ferry.

Algunas fuentes manifestaron que el evento habría sido por causa de la falla del embrague, por problemas en el micro comando del sistema de cómputo que comanda la navegación del barco militar.

Zaz! Pum, paz, cuas.



La culpa es de quien no se quito y estaba anclado al puerto... (sic) @SEMAR_mx pic.twitter.com/cNYjMiMDe3 — Alicia Salgado (@AliciaSalgadoMX) June 18, 2026

“La Secretaría de Marina a través de la Armada de México informa que hoy, durante maniobra de aproximación al muelle de la Quinta Región Naval, la Patrulla Costera “Uxmal” presentó una posible falla en su sistema de embrague, lo que derivó en un contacto no intencional con una embarcación de ultracarga”.

“Derivado de este hecho, no se reportan personas lesionadas, ni afectaciones a la integridad del personal naval ni civil. De manera inmediata, se activaron los protocolos de seguridad marítima y se estableció coordinación con las autoridades correspondientes, a fin de realizar la evaluación técnica de los daños y determinar las causas precisas del evento”, detalló la Marina en un comunicado.