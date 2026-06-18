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Sargazo oculta ojos de agua dulce frente al Parque Fundadores de Playa del Carmen

Comerciantes y habitantes aseguran que frente al Parque Fundadores existen nacimientos de agua dulce que sólo pueden apreciarse cuando el mar está limpio y en calma.

Por Gustavo Escalante

18 de jun de 2026

1 min

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El recale masivo de algas y la acumulación de arena han reducido la visibilidad de estos nacimientos de agua
El recale masivo de algas y la acumulación de arena han reducido la visibilidad de estos nacimientos de agua / Gustavo Escalante

Aunque permanecen ocultos bajo las aguas del mar Caribe, comerciantes y habitantes de Playa del Carmen aseguran que frente al Parque Fundadores existen al menos dos ojos de agua dulce que, en determinadas condiciones, pueden apreciarse desde la superficie.

Sin embargo, la presencia constante de sargazo, las corrientes marinas de color oscuro provocadas por su descomposición y el movimiento de arena ocasionado por el oleaje impiden que estos fenómenos naturales sean visibles la mayor parte del tiempo.

Estiman que al menos 150 de 300 cenotes presentan bacterias.

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Genaro Hoil Santos, comerciante de la Quinta Avenida, señaló que años atrás era más común observar estos nacimientos de agua, pero actualmente quedan cubiertos por el recale de algas y los sedimentos arrastrados por el mar.

“Es maravillosa la naturaleza. Hemos visto esos ojos de agua dulce, pero cuando hay sargazo y el mar está revuelto prácticamente desaparecen de la vista; sólo en días con aguas tranquilas y limpias se pueden apreciar”, comentó.

Habitantes de la zona recordaron que estos puntos de agua subterránea que desembocan en la playa forman parte del sistema de ríos y cenotes característico de la Península de Yucatán, aunque su visibilidad depende de las condiciones del mar.

Actualmente, el arribo masivo de sargazo y la acumulación de materia orgánica en descomposición han cambiado la apariencia de las aguas frente al Parque Fundadores, reduciendo la posibilidad de que turistas y locales puedan apreciar estos ojos de agua dulce.

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