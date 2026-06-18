Sargazo oculta ojos de agua dulce frente al Parque Fundadores de Playa del Carmen

Aunque permanecen ocultos bajo las aguas del mar Caribe, comerciantes y habitantes de Playa del Carmen aseguran que frente al Parque Fundadores existen al menos dos ojos de agua dulce que, en determinadas condiciones, pueden apreciarse desde la superficie.

Sin embargo, la presencia constante de sargazo, las corrientes marinas de color oscuro provocadas por su descomposición y el movimiento de arena ocasionado por el oleaje impiden que estos fenómenos naturales sean visibles la mayor parte del tiempo.

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Genaro Hoil Santos, comerciante de la Quinta Avenida, señaló que años atrás era más común observar estos nacimientos de agua, pero actualmente quedan cubiertos por el recale de algas y los sedimentos arrastrados por el mar.

“Es maravillosa la naturaleza. Hemos visto esos ojos de agua dulce, pero cuando hay sargazo y el mar está revuelto prácticamente desaparecen de la vista; sólo en días con aguas tranquilas y limpias se pueden apreciar”, comentó.

Habitantes de la zona recordaron que estos puntos de agua subterránea que desembocan en la playa forman parte del sistema de ríos y cenotes característico de la Península de Yucatán, aunque su visibilidad depende de las condiciones del mar.

Actualmente, el arribo masivo de sargazo y la acumulación de materia orgánica en descomposición han cambiado la apariencia de las aguas frente al Parque Fundadores, reduciendo la posibilidad de que turistas y locales puedan apreciar estos ojos de agua dulce.