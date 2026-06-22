Buscan en Felipe Carrillo Puerto a Andrés González Reyes; salió en triciclo y no regresó

Luego de que los familiares interpusieran la denuncia correspondiente ante la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común, la Fiscalía General del Estado, activó la ficha de búsqueda de una persona que fue identificado como Andres González Reyes, quien fuera visto por ultima vez en esta ciudad.

De acuerdo al documento marcado con el número 57/ZS/2026, el agraviado fue visto por ultima vez el pasado 21 de junio y los familiares interpusieron la denuncia el mismo día, en agravio de Andrés González Reyes, de 51 años de edad, sin señas particulares y que al momento de su desaparición vestía una playera de color rojo, short de tela color negro, y sus sandalias de color negro.

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De igual manera ha trascendido que había salido de su domicilio a bordo de un triciclo y sin que hasta el momento aparezca su unidad, situación que pone en alerta a sus familiares quienes han determinado denunciar lo sucedido.

En lo que va del presente año con este hecho se han registrado 24 casos de personas desaparecidas, y que mas del 50 por ciento del numero de casos, los agraviados siguen sin aparecer. E incluso los dos primos que fueron privados de la libertad a principios del presente mes no ha sido localizados.